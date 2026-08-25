Zmiany w kadrze Lecha Poznań. Kto opuszcza mistrza Polski?

Bryan Fiabema opuszcza Lech Poznań

Bryan Fiabema został oficjalnie przetransferowany do norweskiego klubu Fredrikstad FK, który obecnie plasuje się na ósmej pozycji w tabeli. Dwudziestotrzyletni zawodnik trafił do Kolejorza latem 2024 roku i od tego czasu wywalczył z drużyną dwa tytuły mistrza Polski.

Podczas swojego pobytu w stolicy Wielkopolski norweski napastnik rozegrał łącznie czterdzieści osiem spotkań, notując w nich dwa trafienia oraz dwie asysty. W rundzie wiosennej minionego sezonu zawodnik zdobywał doświadczenie na wypożyczeniu w holenderskim zespole ADO Den Haag.

Wojciech Mońka przedłużył kontrakt z mistrzem

Inne plany władze klubu mają wobec swojego wychowanka, ponieważ dziewiętnastoletni Wojciech Mońka podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. Młody defensor już w ubiegłym sezonie stał się ważnym ogniwem pierwszej drużyny i pomógł w zdobyciu mistrzostwa kraju.

Świetna postawa na ligowych boiskach zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski do lat 21 oraz tytułem najlepszego obrońcy minionych rozgrywek ekstraklasy. Piłkarz nie ukrywa satysfakcji z faktu, że zarząd wiąże z nim długoterminowe plany.