Zmiany w kadrze Lecha Poznań. Kto opuszcza mistrza Polski?

Bryan Fiabema opuszcza Lech Poznań
Bryan Fiabema został oficjalnie przetransferowany do norweskiego klubu Fredrikstad FK, który obecnie plasuje się na ósmej pozycji w tabeli. Dwudziestotrzyletni zawodnik trafił do Kolejorza latem 2024 roku i od tego czasu wywalczył z drużyną dwa tytuły mistrza Polski.
Podczas swojego pobytu w stolicy Wielkopolski norweski napastnik rozegrał łącznie czterdzieści osiem spotkań, notując w nich dwa trafienia oraz dwie asysty. W rundzie wiosennej minionego sezonu zawodnik zdobywał doświadczenie na wypożyczeniu w holenderskim zespole ADO Den Haag.
Wojciech Mońka przedłużył kontrakt z mistrzem
Inne plany władze klubu mają wobec swojego wychowanka, ponieważ dziewiętnastoletni Wojciech Mońka podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. Młody defensor już w ubiegłym sezonie stał się ważnym ogniwem pierwszej drużyny i pomógł w zdobyciu mistrzostwa kraju.
Świetna postawa na ligowych boiskach zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski do lat 21 oraz tytułem najlepszego obrońcy minionych rozgrywek ekstraklasy. Piłkarz nie ukrywa satysfakcji z faktu, że zarząd wiąże z nim długoterminowe plany.
- Czuję się bardzo doceniony ze strony klubu, że podpisuję ten nowy kontrakt. Te ostatnie dwa lata, odkąd jestem w pierwszej drużynie, minęły bardzo szybko i zmieniło się bardzo dużo. Tą umową stawiamy taki stempel dotyczący tego czasu. W ten nowy sezon wchodzę już trochę inaczej, bo od samego początku mam okazję grać w podstawowym składzie. Staję się pełnoprawnym członkiem drużyny i cieszę się, że klub podjął taką decyzję, Jestem z tego powodu szczęśliwy - powiedział Mońka cytowany na stronie klubu.