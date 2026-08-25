Zmiany w kadrze Lecha Poznań. Kto opuszcza mistrza Polski?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-25 13:45

Klub Lech Poznań poinformował o istotnych roszadach w swojej drużynie. Napastnik Bryan Fiabema na stałe opuszcza Lech Poznań i przenosi się do Norwegii. Z kolei utalentowany obrońca Wojciech Mońka zostaje z mistrzem Polski na dłużej i wiąże swoją przyszłość z klubem.

Osoba niosąca brudne korki piłkarskie na tle boiska. O zmianach kadrowych w Lechu Poznań przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna stojący tyłem przy boisku piłkarskim trzyma w ręku brudne buty sportowe. Obok widać zieloną murawę i bramkę.

Bryan Fiabema opuszcza Lech Poznań

Bryan Fiabema został oficjalnie przetransferowany do norweskiego klubu Fredrikstad FK, który obecnie plasuje się na ósmej pozycji w tabeli. Dwudziestotrzyletni zawodnik trafił do Kolejorza latem 2024 roku i od tego czasu wywalczył z drużyną dwa tytuły mistrza Polski.

Podczas swojego pobytu w stolicy Wielkopolski norweski napastnik rozegrał łącznie czterdzieści osiem spotkań, notując w nich dwa trafienia oraz dwie asysty. W rundzie wiosennej minionego sezonu zawodnik zdobywał doświadczenie na wypożyczeniu w holenderskim zespole ADO Den Haag.

Wojciech Mońka przedłużył kontrakt z mistrzem

Inne plany władze klubu mają wobec swojego wychowanka, ponieważ dziewiętnastoletni Wojciech Mońka podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. Młody defensor już w ubiegłym sezonie stał się ważnym ogniwem pierwszej drużyny i pomógł w zdobyciu mistrzostwa kraju.

Świetna postawa na ligowych boiskach zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski do lat 21 oraz tytułem najlepszego obrońcy minionych rozgrywek ekstraklasy. Piłkarz nie ukrywa satysfakcji z faktu, że zarząd wiąże z nim długoterminowe plany.

- Czuję się bardzo doceniony ze strony klubu, że podpisuję ten nowy kontrakt. Te ostatnie dwa lata, odkąd jestem w pierwszej drużynie, minęły bardzo szybko i zmieniło się bardzo dużo. Tą umową stawiamy taki stempel dotyczący tego czasu. W ten nowy sezon wchodzę już trochę inaczej, bo od samego początku mam okazję grać w podstawowym składzie. Staję się pełnoprawnym członkiem drużyny i cieszę się, że klub podjął taką decyzję, Jestem z tego powodu szczęśliwy - powiedział Mońka cytowany na stronie klubu.

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