"Pierwsza miłość". Awantura w klinice i nalot policji. Kacper przejmuje leczenie Pawła

Wydarzenia w „Pierwszej miłości”. Kacper przejmuje leczenie straumatyzowanego Pawła

Ekstremalnie trudne doświadczenia z kolumbijskiego więzienia doprowadzają Krzyżanowskiego do potężnego kryzysu psychotycznego, przez co mężczyzna musi poddać się specjalistycznej terapii w prywatnej placówce „We-Med”. Tam całkowitą opiekę nad chorym przejmuje Nowaczyk, do którego zdesperowany pacjent sam zgłosił się po pomoc. Wcześniej Mariusz za wszelką cenę planował przewieźć brata do swojego domu pod Poznaniem, jednak rozchwiany emocjonalnie pacjent kategorycznie odmówił opuszczenia Wrocławia. Krzyżanowski zupełnie nie zdaje sobie sprawy z faktu, w jak potężnym niebezpieczeństwie znalazł się pod medycznymi skrzydłami Kacpra. Z doniesień wynika, że ostatecznie zostanie on zamknięty na oddziale psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze.

Bezwzględna strategia Nowaczyka. Lekarz chce zniszczyć rywala z „Pierwszej miłości”

Obecny mąż Marysi postanawia zrealizować niezwykle okrutny plan wyeliminowania dawnego rywala, wykorzystując jego osłabienie do zdobycia całkowitej władzy nad przebiegiem leczenia. Nowaczyk w pełni samodzielnie decyduje o doborze preparatów farmakologicznych oraz ich proporcjach, a dodatkowo stanowczo weryfikuje i blokuje listę osób uprawnionych do jakichkolwiek wizyt na oddziale zamkniętym.

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Oskarżenia o bezprawne uwięzienie. Mariusz alarmuje mundurowych

Młodszy brat chorego stosunkowo szybko orientuje się, że Krzyżanowski został de facto uwięziony przez ordynatora, który bezwzględnie zablokował krewnym możliwość spotkań na oddziale. Zdeterminowany Mariusz wkracza na teren szpitala w towarzystwie policjantów, prosto w twarz zarzucając Nowaczykowi jawne znęcanie się nad bezbronnym pacjentem. Przedwakacyjny zwiastun serialu jasno sugeruje, że zaniepokojony mężczyzna zrobi absolutnie wszystko, aby jak najszybciej wyrwać Pawła z toksycznych rąk bezdusznego lekarza.

„- Najlepiej, żeby go zamknęli. Tego byś chciał, co? Jeszcze mu lobotomię zróbcie, żeby w ogóle zapomniał wszystko i wszystkich! ” – mówi Mariusz w udostępnionym fragmencie odcinka.

Policjanci opuszczają szpital. Kacper potajemnie zwiększa dawkowanie medykamentów

Szpitalna interwencja Mariusza nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ opanowany Kacper twardo odpiera zarzuty i sprawnie pozbywa się funkcjonariuszy, tłumacząc swoje drastyczne kroki wyłącznie troską o stabilizację stanu pacjenta. Medyk całkowicie bez wiedzy Ilony, która również opiekuje się straumatyzowanym Krzyżanowskim, aplikuje choremu znacznie silniejsze dawki leków, tym samym umacniając swoją władzę.

Wielu widzów zastanawia się, czy przed przerwą wakacyjną ordynator zdecyduje się na przeprowadzenie u rywala kontrowersyjnej lobotomii, czyli ingerencji psychochirurgicznej polegającej na trwałym przecięciu połączeń nerwowych płatów czołowych. Choć kiedyś takie zabiegi stosowano w leczeniu psychiatrycznym, dzisiaj są one surowo zakazane ze względu na wywoływanie całkowitego otępienia. Na ten moment fabuła nie przewiduje aż tak drastycznego ruchu ze strony Nowaczyka.