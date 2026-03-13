Pierwsza miłość, 16-20 marca: Angelika walczy o życie! Biały ryzykuje wszystko, by być przy niej

W poprzednich odcinkach (4170-4174) Borys zmierzył się z chaosem w klubie Iskra i próbował udowodnić ojcu, że potrafi wziąć odpowiedzialność za swój biznes. Emilka wciąż walczyła z szokiem po odkryciu ciąży i powoli próbowała odnaleźć się w nowych relacjach z Fryderykiem, który starał się ją wspierać mimo własnych emocji. Bartek wrócił z więzienia, ale życie w domu Śmiałka stało się dla niego wyzwaniem – Emilka ma partnera, syn wymaga starań, a kontakty z rodziną stały się napięte. Angelika wciąż pozostawała w krytycznym stanie, co wywołało desperackie działania Białego, który gotów był złamać zasady, by uratować ukochaną. W tle narastały problemy rodzinne i finansowe – zarówno w domu Śmiałka, jak i w klubie Borysa, a konflikty i napięcia między postaciami rosły, zmuszając bohaterów do trudnych decyzji.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4175

Olek jest sfrustrowany obecnością teściowej, która traktuje go jak chłopca do wszystkiego. Wiktoria współczuje mu, ale jednocześnie rozumie swoją matkę, która czuje się samotna. Niedługo później u Róży pojawia się Kazanowa z pretensjami o podrywanie jej męża. Emilka stara się udawać normalność, ale rozmowa z Martą prowadzi do przełomu – po raz pierwszy otwarcie przyznaje, że cierpi na napady paniki i koszmary po porwaniu. W końcu decyduje się poprosić o pomoc. Tymczasem Angelika walczy o życie, a lekarze nie mają już realnych możliwości poprawy jej stanu. Biały przyjeżdża do kliniki mimo konsekwencji, modli się o wyzdrowienie dziewczyny i przyznaje, że ją kocha.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4176

Angelika zaczyna reagować na leki ostatniej szansy i po kryzysie wybudza się. Biały wraca do jednostki i ponosi konsekwencje samowolnego opuszczenia koszar, ale wciąż jest zakochany. Po poprawie stanu Angeliki Bolesław próbuje wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. Eliza zgadza się na wszystko, ale gdy zostaje sama, emocje ją zalewają. W domu Śmiałka trwają przygotowania do powitalnej imprezy dla Bartka, który wychodzi z więzienia. Emilka nie chce w niej uczestniczyć, ale konfrontacja z Bartkiem jest nieunikniona – dochodzi do ostrej kłótni, w którą wtrąca się Fryderyk.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4177

Bartek próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której Emilka ma partnera, a kontakt z synem wymaga kompromisów. Frustracja rośnie, a myśl o odzyskaniu „swojego” staje się obsesją. W klubie piłkarskim Borys mierzy się z fatalnym stanem budynku i boiska oraz brakiem funduszy na pensje dla piłkarzy i trenera. Bolesław nie zamierza dokładać do interesu, a mimo to oczekuje wyników. Jadzia walczy o zdrowie córki i stabilność finansową, a Jurek angażuje się w pomoc. Adrianna również stara się rozwiązać trudne kwestie osobiste.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4178

Marta otrzymuje niespodziewaną przesyłkę od Łukasza i decyduje się z nim spotkać, mimo że wcześniej próbowała go wymazać z pamięci. Zapomina, że umówiła się ze Szymonem. Kacper proponuje Marysi, by postarali się o dziecko, ale dla niej pomysł jest absurdalny. Julka, która kończy 16 lat, zaczyna drążyć temat swojego biologicznego ojca. Iga wreszcie wyznaje Alanowi, co wydarzyło się między nią a Jamesem. Spodziewa się awantury, ale reakcja chłopaka okazuje się trudniejsza do zniesienia. Alan nie wraca do domu, a kontaktuje się z Igą James z niepokojącą informacją.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4179

Szymon jest mocno rozczarowany, gdy dowiaduje się, że Marta wystawiła go, by spotkać się z Łukaszem. Pyta wprost, kim dla niej jest, bo chciałby być kimś więcej niż kolegą. Marta musi zdecydować, czy porzuci dramaty i spróbuje zwyczajnego życia u boku Szymona. Tomek negocjuje z bratem warunki zamieszkania Jolki i Miszelki u Żukowskich, pokazując się jako twardy negocjator. Jolka ma własny plan, by osiągnąć cel. W planetarium wybucha skandal – Alan zostaje złapany z drogocennym meteorytem w kieszeni. Grozi mu więzienie, ale James przekonuje dyrektora, by nie zgłaszać sprawy. Alan traci pracę i rzuca się na Jamesa, obwiniając go za sytuację.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4175-4179 zostaną wyemitowane w dniach 16-20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4175 - poniedziałek, 16 marca

- poniedziałek, 16 marca Odcinek 4176 - wtorek, 17 marca

- wtorek, 17 marca Odcinek 4177 - środa, 18 marca

- środa, 18 marca Odcinek 4178 - czwartek, 19 marca

- czwartek, 19 marca Odcinek 4179 - piątek, 20 marca

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

