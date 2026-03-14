Karol Nawrocki zdradził swój rekord w wyciskaniu sztangi. Robi wrażenie

Karol Nawrocki nie ukrywa swojej fascynacji sportem i chętnie dzieli się szczegółami dotyczącymi własnych treningów.

Polityk wspomniał o swoim siłowym wyniku w trakcie spotkania z Zuzanną Kulą, utytułowaną zawodniczką trójboju siłowego.

Reprezentantka kraju, której życiówka wynosi 155 kilogramów, była zaskoczona ogromną wiedzą głowy państwa na temat jej sportowych rezultatów.

Zainteresowania sportowe Karola Nawrockiego i spotkania z polskimi zawodnikami

Zamiłowanie obecnego prezydenta do różnych dyscyplin jest powszechnie znane. Karol Nawrocki regularnie pojawia się na trybunach stadionów piłkarskich, gdzie obserwuje zmagania zarówno drużyny narodowej, jak i klubów ligowych. Sam również dba o formę fizyczną. W młodości trenował boks i odnosił na tym polu sukcesy, co w wywiadach dla "Super Expressu" wspominał jego wujek. Przygotowanie pięściarskie nierozerwalnie wiąże się z budowaniem siły, dlatego dźwiganie ciężarów do dziś stanowi ważny element rutyny głowy państwa, a w internecie regularnie krążą fotografie dokumentujące te zmagania. Prezydent chętnie angażuje się także w bezpośrednie kontakty z polskimi sportowcami. Niedawno gościł w Pałacu Prezydenckim skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, a po udanym meczu z Łotyszami osobiście pogratulował polskim koszykarzom w ich szatni. Z kolei w ramach obchodów Dnia Kobiet uhonorował specjalnymi odznaczeniami jedenaście wybitnych Polek. W tym zaszczytnym gronie znalazła się utytułowana trójboistka Zuzanna Kula, której polityk zwierzył się ze swojego najlepszego rezultatu w wyciskaniu sztangi.

Imponujący wynik Karola Nawrockiego w wyciskaniu na ławce płaskiej

W tej konkretnej konkurencji Zuzanna Kula osiągnęła niesamowity rezultat, podnosząc sztangę o wadze 155 kilogramów. Podczas uroczystości wyszło na jaw, że prezydent doskonale orientuje się w statystykach polskiej reprezentantki. Sam również może pochwalić się znakomitym wynikiem w tej samej dziedzinie, choć osobisty rekord polityka jest minimalnie słabszy od fenomenalnego osiągnięcia naszej mistrzyni, co wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska sportowego.

"Okazało się, że mamy prawie takie same rekordy życiowe w wyciskaniu na ławeczce, bo prezydent wspomniał, że jego rekord to 152,5 kg. Ja na ostatnich The World Games wycisnęłam 155 kg "

Kulisy tej niecodziennej konwersacji zawodniczka przybliżyła w wywiadzie udzielonym dziennikarzom portalu WP Sportowe Fakty. Zuzanna Kula przyznała otwarcie, że samo zaproszenie po państwowe wyróżnienie było dla niej ogromnym szokiem, którego absolutnie się nie spodziewała.

"Zupełnie się tego nie spodziewałam. Pan prezydent sam trenuje sporty siłowe i chyba po prostu docenił moje osiągnięcia. Mieliśmy okazję do krótkiej rozmowy po ceremonii i okazało się, że pan prezydent doskonale zna wszystkie moje rekordy życiowe. Był pod dużym wrażeniem zwłaszcza mojego wyniku w przysiadzie "

Powyższe słowa polskiej trójboistki dobitnie podsumowują wyjątkowy charakter tego oficjalnego spotkania oraz autentyczne zaangażowanie prezydenta w śledzenie wyników przedstawicieli sportów siłowych na arenie międzynarodowej.

