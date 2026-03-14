M jak miłość: Co stało się z Basią? Córka Zduńskiego znika w najgorszym momencie

Gdzie podziała się Basia z serialu "M jak miłość"? Zniknięcie córki Pawła

Przygoda Gabrieli Raczyńskiej z telewizyjnym hitem "M jak miłość" rozpoczęła się, gdy aktorka miała zaledwie siedem lat. Grana przez nią córka Ali (Olga Frycz) momentalnie złapała doskonały kontakt ze Zduńskim. Brak relacji z biologicznym ojcem sprawił, że to właśnie w Pawle odnalazła prawdziwego tatę. Kiedy doszło do rozwodu pary, dziewczynka podjęła stanowczą decyzję o pozostaniu z ojczymem, planując jedynie sporadyczne wizyty u matki w Wielkiej Brytanii.

Przełom nastąpił jesienią 2024 roku, gdy serialowa Basia wyjechała do Londynu w celach edukacyjnych. Wtedy też wcielająca się w nią dwudziestolatka ostatecznie pożegnała się z obsadą i całkowicie zrezygnowała z kariery aktorskiej. Powodem tej decyzji były ogromne życiowe rewolucje. Młoda gwiazda postawiła na swój rozwój osobisty i we wrześniu przeniosła się do amerykańskiego stanu Massachusetts, by tam rozpocząć studia.

Wprawdzie w kwietniu 2025 roku widzowie "M jak miłość" mogli ponownie zobaczyć Gabrielę Raczyńską na ekranie, jednak był to tylko jednorazowy epizod. Aktorka zagrała w scenie, w której Zduńscy przekazują radosną nowinę o ciąży Franki. Od tamtego momentu przybrana córka głównego bohatera dosłownie zapadła się pod ziemię i nie daje bliskim kompletnie żadnych znaków życia.

Czy córka Zduńskiego wróci do "M jak miłość"? Paweł sam zmierzy się z żałobą

Fani "M jak miłość" nieustannie snują teorie na temat szokującego zachowania młodej kobiety. Widzowie zupełnie nie rozumieją, dlaczego po tragicznej śmierci Franki dziewczyna w żaden sposób nie skontaktowała się z pogrążonym w rozpaczy ojczymem. Zabrakło jej na pogrzebie i nie wyciągnęła pomocnej dłoni do samotnego Zduńskiego, który musiał zająć się małym Antosiem w najtrudniejszym czasie w jego życiu.

Po śmierci Franki w scenariuszu "M jak miłość" nie pojawiła się absolutnie żadna wzmianka o losach Basi. Postać mogłaby wykonać chociaż krótki telefon do ojca lub odwiedzić Grabinę, by wesprzeć babcię Marysię (Małgorzata Pieńkowska) w opiece nad osieroconym Antkiem. Wszystko wskazuje jednak na to, że zagraniczne plany edukacyjne Gabrieli Raczyńskiej skutecznie uniemożliwiają jej nawet symboliczny, gościnny powrót na plan zdjęciowy popularnej produkcji.

Obecnie brakuje przesłanek sugerujących pojawienie się Basi w nadchodzących epizodach "M jak miłość". Paweł będzie musiał samodzielnie przepracować ogromną stratę ukochanej żony. Nie otrzyma wsparcia od przybranej córki, co utrudni mu przejęcie pełnej opieki nad Antosiem. Sytuacja jest dramatyczna. Maluch mocno tęskni nie tylko za tragicznie zmarłą matką, ale również za ojcem, który w tym kluczowym momencie zwyczajnie go porzucił.

W 1918. epizodzie serialu "M jak miłość" (emisja zaplanowana na wtorek, 17 marca 2026 roku) odnaleziony Zduński przekaże Marysi szokujące wieści. Załamany mężczyzna poinformuje matkę, że jego powrót do małego Antosia nie nastąpi jeszcze przez bardzo długi czas.

