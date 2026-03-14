Ekstraklasa koszykarzy: Górnik Wałbrzych pokonuje GTK Gliwice. Co zadecydowało o wyniku?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-14 15:16

W emocjonującym spotkaniu koszykówki Ekstraklasy doszło do zaciętej rywalizacji pomiędzy Tauron GTK Gliwice a Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Kibice byli świadkami dynamicznej gry, gdzie Górnik Zamek Książ Wałbrzych finalnie odniósł zwycięstwo, ale przebieg meczu obfitował w wiele zwrotów akcji. Jak dokładnie kształtowały się losy poszczególnych kwart i które punkty okazały się kluczowe dla końcowego triumfu gości?

Ekstraklasa koszykarzy: G.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pomarańczowa piłka do koszykówki z czarnymi paskami unosi się w górze, a pod nią widoczne są dwie ręce o ciemnej karnacji, wyciągnięte do góry. Lewa dłoń wspiera piłkę od spodu, z rozłożonymi palcami, natomiast prawa ręka z otwartą dłonią jest nieco niżej i po prawej stronie. Tło jest jednolicie ciemne, z rozmywającym się, jasnym punktem światła w lewym górnym rogu.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych triumfuje w Gliwicach

Początek meczu Tauron GTK Gliwice – Górnik Zamek Książ Wałbrzych zwiastował wyrównane starcie w koszykarskiej Ekstraklasie. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem gospodarzy, Gliwiczanie wygrali ją 23:18, pokazując swoją ofensywną siłę. Goście z Wałbrzycha szybko jednak zareagowali, demonstrując skuteczność w drugiej części spotkania. Zdecydowanie odwrócili losy tej fazy gry, co pozwoliło im zbudować przewagę przed przerwą.

Druga kwarta okazała się kluczowa dla Górnika, który zdominował parkiet, wygrywając ją wysoko 26:11. Ten imponujący fragment gry sprawił, że na półmetku spotkania goście prowadzili wynikiem 44:34, budując komfortową zaliczkę. Szybka odpowiedź Górnika po początkowym prowadzeniu GTK pokazała ich zdolność do adaptacji i skutecznej gry w ataku.

Kto zdobył najwięcej punktów dla swojej drużyny?

Po przerwie Tauron GTK Gliwice podjęło próbę odrobienia strat, walcząc z determinacją o powrót do gry. Trzecia kwarta należała do gospodarzy, którzy wygrali ją 26:21, nieznacznie zmniejszając różnicę punktową. Pomimo starań GTK, Górnik Wałbrzych utrzymał przewagę, kontrolując przebieg decydującej fazy meczu.

Czwarta kwarta ponownie potwierdziła skuteczność Górnika Zamek Książ Wałbrzych, który wygrał ją 27:22, przypieczętowując zwycięstwo. Ostateczny wynik 92:82 dla gości wynikał z ich konsekwentnej gry, szczególnie w kluczowych momentach. Lovell Cabbil z 22 punktami był liderem Górnika, natomiast Kaelin Jackson z 20 punktami wyróżnił się w drużynie GTK Gliwice.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.