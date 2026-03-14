Ekipa wraca ze swoim filmowym hitem. Wiemy, kiedy druga część "100 dni do matury" trafi do kin

Nie oszukujmy się - druga część "100 dni do matury" była pewniakiem. Film Ekipy przyciągnął do kin ponad milion widzów i znalazł się w pierwszej 10 produkcji najchętniej oglądanych przez Polaków (na rok 2025). O realizacji sequela mówiło się zresztą tuż po premierze pierwszej odsłony, później jednak Ekipa skupiła się na promowaniu filmu o ślubie Friza i Wersow, więc temat przycichł. Wujek Łuki zapewnił jednak, że film powstaje - zapowiedział też premierę.

"100 dni do matury" - druga część jeszcze w tym roku

W mediach społecznościowych Łukasza Wojtycy, aka Wujka Łukiego, pojawiły się zdjęcia z planu drugiej części "100 dni do matury", które zdradzają, że Bartek "Świeży" Laskowski powróci w roli Kapsla. Pozostałe szczegóły fabularne nie są jednak znane, nie wiemy też, czy Ekipa postawi tym razem na inny tytuł, czy też posłuży się starym i sprawdzonym chwytem - "100 dni do matury 2". Wiemy jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

"100 dni do matury" - o filmie

Gwoli przypomnienia: głównym bohaterem "100 dni do matury" jest Kapsel (Świeży) - imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

"100 dni do matury 2" będzie musicalem?

W obsadzie filmu znaleźli się też m.in. Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska i Alan Kowalczewski (Posti). Co ciekawe, "100 dni do matury" z założenia miało być musicalem, co Wujek Łuki zdradził w wywiadzie dla ESKI.

Kiedy ekipa była w swoim największym peaku [tzn. "na szczycie" – przyp. red.], zastanawiałem się, jak tę skalę jeszcze powiększyć. I uznaliśmy wtedy z Karolem [Frizem], że będziemy tworzyć nowe światy, nowe uniwersa. Dlatego powołaliśmy też spółkę filmową. I ta firma miała zajmować się przede wszystkim animacją, ale ta animacja, wiesz, tak ciężko nam się trochę rozpychała i uznaliśmy, kurczę, mamy świetnych influencerów, ogromne zasięgi, najlepiej przekuć to na jakiś film. Na początku miał być to dokument albo musical, mieliśmy dużo pomysłów. Nie zdradzę ci, kto miał być w obsadzie, bo może to jeszcze zrealizujemy - powiedział.

Może w takim razie "100 dni do matury 2" zrealizuje musicalowe ambicje Wujka Łukiego i Friza? Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem pierwszą część obejrzycie w Prime Video i Netflixie.

