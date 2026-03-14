Ekstraklasa siatkarek – EcoHarpoon Nowel LOS kontra Budowlani. Jak zakończyło się starcie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-14 15:15

W kolejnym emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy siatkarek doszło do konfrontacji pomiędzy EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki a PGE Budowlani Łódź. Mecz Ekstraklasy siatkarek był niezwykle zacięty i przyniósł wiele widowiskowych akcji, a jego wynik wzbudził duże zainteresowanie wśród kibiców. Przekonaj się, która drużyna okazała się lepsza w tym siatkarskim pojedynku.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka do siatkówki, żółto-niebieska, unosi się w powietrzu na tle jasnoszarej ściany. Pod nią, w centralnej części zdjęcia, wyciągnięte są cztery ręce o jasnej karnacji, próbujące zablokować piłkę; dłoń po prawej stronie nosi czarną opaskę na przedramieniu. Poniżej widoczna jest siatka do siatkówki z białym, grubym pasem u góry, a za nią widać fragment twarzy kobiety o brązowych włosach, z otwartymi ustami i spojrzeniem skierowanym w górę.

Emocjonujące starcie w Ekstraklasie siatkarek

Spotkanie w ramach Ekstraklasy siatkarek pomiędzy zespołem EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki a PGE Budowlani Łódź przyniosło kibicom wiele emocji. Mecz zakończył się zwycięstwem gości, którzy pokonali rywalki 3:1. Łódzkie Budowlani zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, mimo zaciętej walki ze strony gospodyń. Każdy set dostarczał niezapomnianych wrażeń.

Pierwszy set padł łupem PGE Budowlani Łódź, które wygrały 25:22. Gospodynie zrewanżowały się w drugiej partii, zwyciężając 25:23, co zapowiadało wyrównaną rywalizację. Jednakże kolejne dwa sety należały do drużyny z Łodzi. PGE Budowlani Łódź zdołały utrzymać koncentrację i zwyciężyły odpowiednio 25:18 i 25:21, przypieczętowując swoje zwycięstwo.

Jakie składy wystawiły drużyny na mecz?

W składzie EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz. na boisku pojawiły się m.in. Marta Budnik, Zofia Ejsmont, Katarzyna Kowalczyk, Martyna Piszcz, Paulina Reiter oraz Agata Sklepik. Na pozycji libero w drużynie Nowego Dworu Mazowieckiego zagrały Matylda Woźny i Natalia Ziemińska, odpowiedzialne za defensywę. Do gry wchodziły również Maja Orzyłowska oraz Barbara Zakościelna, wspierając zespół w kluczowych momentach meczu. Skład ten świadczył o zróżnicowanej strategii trenera.

Drużyna PGE Budowlani Łódź wystawiła na to spotkanie Karolinę Drużkowską, Brunę Honorio, Paulinę Majkowską, Agatę Milewską, Nadię Siudę oraz Aleksandrę Wenerską. Kornelia Drosdowska i Maja Storck pełniły funkcję libero, odgrywając kluczową rolę w odbiorze. Wśród zmienniczek znalazły się Rodica Buterez, Paulina Damaske, Alicja Grabka oraz Joanna Lelonkiewicz, co świadczy o głębi składu zespołu z Łodzi. Trener miał do dyspozycji szeroki wachlarz zawodniczek, co mogło mieć wpływ na wynik.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.