"Panna młoda". Tak będzie wyglądał ślub Hancer i Meliha. Cihan dostanie szału [ZDJĘCIA]

Ślub Hancer i Meliha. Panna młoda nie będzie zbyt szczęśliwa

Tytuł serialu zobowiązuje i tak oto nasza droga Hancer po raz kolejny zostanie panną młodą. Ale i tym razem nie będzie to ślub z miłości. Choć za Cihana wyszła z rozsądku (by uzyskać pieniądze na leczenie brata), ich relacja szybko przerodziła się w gorącą, ale i skomplikowaną miłość. Na tyle skomplikowaną, że skończyło się rozwodem.

Następnie do życia Hancer wkroczył Melih, oferując jej pomoc. W 170. odcinku "Panny młodej" (emisja 13 sierpnia) ich relacja wejdzie jednak na zupełnie nowy poziom, gdy mężczyzna poprosi ją o rękę, a nasza protagonistka się zgodzi. Ślub Hancer i Meliha daleki będzie jednak od pełnej miłości i radości ceremonii.

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Cihan dostanie szału

Hancer będzie smutną panną młodą. Weźmie ślub z Melihem, bo uzna to za mądre posunięcie i otwarcie nowego rozdziału. Na twarzy będzie miała jednak wypisane, że nie to podpowiada jej serce. Cihan tymczasem wpadnie w szał i będzie chciał... zburzyć rezydencję. Dom rodzinny będzie bowiem dla niego niemożliwi do zniesienia, gdyż stale będzie przypominał o jego przeszłości z Hancer. Zrozpaczona będzie też Sinen, której przecież nie tak dawno oświadczał się Melih. Dziewczyna wróci wspomnieniami do ich wspólnych chwil i dojdzie do wniosku, że była głupia i naiwna wierząc w jego obietnice i zapewnienia. Uzna, że posłużyła mu wyłącznie jako środek do celu, którym była Hancer. Zdjęcia z nieszczęsnego ślubu Hancer i Meliha (który raczej nie doprowadzi do niczego dobrego) znajdziecie w poniższej galerii.

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170. odcinek "Panny młodej", w którym zobaczymy ślub Hancer i Meliha ukaże się w czwartek 13 sierpnia, o godz. 17:20, na antenie TVP2.

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