„Panna młoda” odc. 209 - streszczenie

Mukadder odwiedza Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajduje Yoncę i ostrzega ją przed nadciągającym zagrożeniem. Yonca kontaktuje się z Hancer, a potem podejmuje radykalną decyzję i składa zeznania na policji. Sinem znajduje list Meliha.

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„Panna młoda” odc. 210 - streszczenie

Dziecko i Beyza przechodzą testy DNA. Sila zaczyna łączyć fakty i podejrzewa Mukadder. W całym tym zamieszaniu Derya umiera ze strachu. Problemy Beyzy i Nusreta narastają, a Cihan postanawia porozmawiać z matką.

„Panna młoda” odc. 211 - streszczenie

Cihan przykuwa Beyzę do rury. Nusret chce zostawić ją w opałach i uciec, ale Mukadder zatrzymuje go, proponując układ. Zdesperowany mężczyzna próbuje dotrzeć do prezeski fundacji i żąda rozmowy.

„Panna młoda” odc. 212 - streszczenie

Cihan przejmuje się historią starszego mężczyzny i postanawia mu pomóc. Sinem spotyka się z Melihem, wyjaśnia sprawę listu i próbuje ustalić, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila trzyma Engina na dystans i nie pozwala mu się do siebie zbliżyć.

„Panna młoda” odc. 213 - streszczenie

Derya zostawia Cemilowi list pożegnalny i opuszcza dom. Gdy Cemil i Emir orientują się, że jej nie ma, próbują zrozumieć, co się stało. Cihan ma pretensje do matki i wypomina jej aferę z Beyzą. Sila mówi Enginowi, że znalazła dodatkową pracę.

„Panna młoda” odc. 214 - streszczenie

Beyza w złości rzuca butem w Mine. Cihan i Hancer spędzają czas u Ishana i Hasibe, wspólnie lepiąc pierogi i próbując choć na chwilę odpocząć od konfliktów. Beyza namawia Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil coraz bardziej martwi się o Deryę, a Engin robi krok w stronę zgody i pisze do Sili list z przeprosinami.

„Panna młoda” odcinki 209-214: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień