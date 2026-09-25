„Panna młoda" - streszczenie odcinków 209, 210, 211, 212, 213, 214

Redakcja Eska Cinema
2026-09-25 10:02

Odcinki 209-214 serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje od 28 września do 3 października 2026 roku. Cihan przykuje Beyzę do rury, a Nusret będzie chciał zostawić ją samą i uciec. Derya zniknie po zostawieniu Cemilowi listu pożegnalnego, a Beyza w złości rzuci butem w Mine.

Hancer i Cihan w złotych obramowaniach na tle sypialni. O losach bohaterów Panny młodej przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Serial „Panna młoda” - streszczenie tygodniowe

„Panna młoda” odc. 209 - streszczenie

Mukadder odwiedza Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajduje Yoncę i ostrzega ją przed nadciągającym zagrożeniem. Yonca kontaktuje się z Hancer, a potem podejmuje radykalną decyzję i składa zeznania na policji. Sinem znajduje list Meliha.

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„Panna młoda” odc. 210 - streszczenie

Dziecko i Beyza przechodzą testy DNA. Sila zaczyna łączyć fakty i podejrzewa Mukadder. W całym tym zamieszaniu Derya umiera ze strachu. Problemy Beyzy i Nusreta narastają, a Cihan postanawia porozmawiać z matką.

„Panna młoda” odc. 211 - streszczenie

Cihan przykuwa Beyzę do rury. Nusret chce zostawić ją w opałach i uciec, ale Mukadder zatrzymuje go, proponując układ. Zdesperowany mężczyzna próbuje dotrzeć do prezeski fundacji i żąda rozmowy.

„Panna młoda” odc. 212 - streszczenie

Cihan przejmuje się historią starszego mężczyzny i postanawia mu pomóc. Sinem spotyka się z Melihem, wyjaśnia sprawę listu i próbuje ustalić, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila trzyma Engina na dystans i nie pozwala mu się do siebie zbliżyć.

„Panna młoda” odc. 213 - streszczenie

Derya zostawia Cemilowi list pożegnalny i opuszcza dom. Gdy Cemil i Emir orientują się, że jej nie ma, próbują zrozumieć, co się stało. Cihan ma pretensje do matki i wypomina jej aferę z Beyzą. Sila mówi Enginowi, że znalazła dodatkową pracę.

„Panna młoda” odc. 214 - streszczenie

Beyza w złości rzuca butem w Mine. Cihan i Hancer spędzają czas u Ishana i Hasibe, wspólnie lepiąc pierogi i próbując choć na chwilę odpocząć od konfliktów. Beyza namawia Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil coraz bardziej martwi się o Deryę, a Engin robi krok w stronę zgody i pisze do Sili list z przeprosinami.

„Panna młoda” odcinki 209-214: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień

  • „Panna młoda” odcinek 209 - poniedziałek, 28 września 2026, godz. 17:20, TVP2
  • „Panna młoda” odcinek 210 - wtorek, 29 września 2026, godz. 17:20, TVP2
  • „Panna młoda” odcinek 211 - środa, 30 września 2026, godz. 17:20, TVP2
  • „Panna młoda” odcinek 212 - czwartek, 1 października 2026, godz. 17:20, TVP2
  • „Panna młoda” odcinek 213 - piątek, 2 października 2026, godz. 17:20, TVP2
  • „Panna młoda” odcinek 214 - sobota, 3 października 2026, godz. 17:15, TVP2

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