Spis treści
- „Panna młoda” odc. 209 - streszczenie
- „Panna młoda” odc. 210 - streszczenie
- „Panna młoda” odc. 211 - streszczenie
- „Panna młoda” odc. 212 - streszczenie
- „Panna młoda” odc. 213 - streszczenie
- „Panna młoda” odc. 214 - streszczenie
- „Panna młoda” odcinki 209-214: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień
„Panna młoda” odc. 209 - streszczenie
Mukadder odwiedza Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajduje Yoncę i ostrzega ją przed nadciągającym zagrożeniem. Yonca kontaktuje się z Hancer, a potem podejmuje radykalną decyzję i składa zeznania na policji. Sinem znajduje list Meliha.
„Panna młoda” odc. 210 - streszczenie
Dziecko i Beyza przechodzą testy DNA. Sila zaczyna łączyć fakty i podejrzewa Mukadder. W całym tym zamieszaniu Derya umiera ze strachu. Problemy Beyzy i Nusreta narastają, a Cihan postanawia porozmawiać z matką.
„Panna młoda” odc. 211 - streszczenie
Cihan przykuwa Beyzę do rury. Nusret chce zostawić ją w opałach i uciec, ale Mukadder zatrzymuje go, proponując układ. Zdesperowany mężczyzna próbuje dotrzeć do prezeski fundacji i żąda rozmowy.
„Panna młoda” odc. 212 - streszczenie
Cihan przejmuje się historią starszego mężczyzny i postanawia mu pomóc. Sinem spotyka się z Melihem, wyjaśnia sprawę listu i próbuje ustalić, czy ich relacja ma jeszcze szansę. Sila trzyma Engina na dystans i nie pozwala mu się do siebie zbliżyć.
„Panna młoda” odc. 213 - streszczenie
Derya zostawia Cemilowi list pożegnalny i opuszcza dom. Gdy Cemil i Emir orientują się, że jej nie ma, próbują zrozumieć, co się stało. Cihan ma pretensje do matki i wypomina jej aferę z Beyzą. Sila mówi Enginowi, że znalazła dodatkową pracę.
„Panna młoda” odc. 214 - streszczenie
Beyza w złości rzuca butem w Mine. Cihan i Hancer spędzają czas u Ishana i Hasibe, wspólnie lepiąc pierogi i próbując choć na chwilę odpocząć od konfliktów. Beyza namawia Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil coraz bardziej martwi się o Deryę, a Engin robi krok w stronę zgody i pisze do Sili list z przeprosinami.
„Panna młoda” odcinki 209-214: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień
- „Panna młoda” odcinek 209 - poniedziałek, 28 września 2026, godz. 17:20, TVP2
- „Panna młoda” odcinek 210 - wtorek, 29 września 2026, godz. 17:20, TVP2
- „Panna młoda” odcinek 211 - środa, 30 września 2026, godz. 17:20, TVP2
- „Panna młoda” odcinek 212 - czwartek, 1 października 2026, godz. 17:20, TVP2
- „Panna młoda” odcinek 213 - piątek, 2 października 2026, godz. 17:20, TVP2
- „Panna młoda” odcinek 214 - sobota, 3 października 2026, godz. 17:15, TVP2