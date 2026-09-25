Zimno w mieszkaniu, a kaloryfery wciąż lodowate? Tak błyskawicznie podniesiesz temperaturę

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-25 9:32

Pierwsze jesienne chłody już dają się we znaki, a prognozy nie zapowiadają rychłego powrotu upałów. Temperatury w wielu domach drastycznie spadły, choć sezon grzewczy jeszcze się na dobre nie rozpoczął. Jak skutecznie ogrzać mieszkanie i przestać dygotać z zimna, gdy grzejniki wciąż pozostają wyłączone?

Dwie osoby w grubych skarpetkach grzeją stopy przy kaloryferze. O sposobach na ciepło w domu przeczytasz w Eska.
Autor: Evgen_Prozhyrko/ Getty Images
  • Wielu zarządców wstrzymuje się z włączeniem ogrzewania, czekając na trwalsze oziębienie.
  • Uszczelnienie drzwi i zmiana trybu okien na zimowy mogą błyskawicznie poprawić komfort termiczny.
  • Proste domowe sztuczki, takie jak sprytne wykorzystanie piekarnika, potrafią podnieść temperaturę bez dotykania kaloryferów.

W Polsce nie istnieją żadne sztywne przepisy określające datę rozpoczęcia sezonu grzewczego. Decyzja ta spoczywa zazwyczaj w rękach zarządców budynków, którzy najczęściej reagują dopiero wtedy, gdy termometry przez kilka dni z rzędu wskazują poniżej 12-15 stopni Celsjusza. Obecna fala chłodów sprawia, że w wielu lokalach kaloryfery wciąż milczą, pozostawiając lokatorów na pastwę niskich temperatur.

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Często nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze codzienne nawyki przyczyniają się do wychładzania wnętrz. Jeśli szukasz sprawdzonych metod na podniesienie temperatury w domu, nie używając do tego instalacji grzewczej, warto wdrożyć kilka prostych zmian.

Zimno najczęściej wdziera się do środka przez nieszczelne okna i drzwi. Dlatego przed nadejściem zimy kluczowe jest upewnienie się, że są one odpowiednio zabezpieczone. Doraźnym, ale skutecznym rozwiązaniem może być położenie koców lub grubych ręczników przy progach i parapetach, co zapobiegnie przenikaniu lodowatego powietrza z zewnątrz.

Niezwykle istotne jest również odpowiednie wyregulowanie okien i przestawienie ich na tryb zimowy. Sekret tkwi w małym mechanizmie w kształcie rolki, umiejscowionym na krawędzi skrzydła od strony klamki. To on odpowiada za siłę, z jaką okno dociskane jest do ramy. Przestawienie tego elementu na pozycję zimową sprawia, że uszczelki mocniej przylegają do ramy, tworząc barierę przed zimnem, przeciągami i wilgocią.

Nie zapominajmy też o zbawiennym wpływie tekstyliów. Grube, mięsiste zasłony i opuszczone rolety, szczególnie po zapadnięciu zmroku, działają jak tarcza ochronna, zatrzymując cenne ciepło w pomieszczeniu. Z kolei dywany, zwłaszcza na niższych kondygnacjach lub nad nieogrzewanymi piwnicami, świetnie izolują chłodną podłogę, potęgując uczucie przytulności.

Powszechnym mitem jest przekonanie, że w zimne dni należy całkowicie zrezygnować z wietrzenia. Prawda jest taka, że w niewentylowanym pomieszczeniu rośnie wilgotność, a takie powietrze nagrzewa się znacznie wolniej. Zamiast dusić się w zamknięciu, postaw na intensywne, kilkuminutowe wietrzenie z szeroko otwartymi oknami, pamiętając o uprzednim zakręceniu zaworów termostatycznych. To pozwoli odświeżyć powietrze, nie wychładzając przy tym ścian ani wyposażenia.

Rób to codziennie, a w domu będzie wyraźnie cieplej

Zaskakującym, ale skutecznym sprzymierzeńcem w walce z zimnem jest piekarnik. Podczas pieczenia urządzenie generuje mnóstwo ciepła, które potrafi podnieść temperaturę w kuchni o dobre kilka stopni. Dlatego w chłodniejsze dni warto częściej decydować się na dania z piekarnika. Co ważne, po wyjęciu potrawy zostaw drzwiczki szeroko otwarte, by zgromadzone wewnątrz gorące powietrze mogło swobodnie rozejść się po pomieszczeniu.

Ogrzewanie domu – o co zadbać, żeby nie mieć kłopotów?
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