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W poprzednim odcinku syn Cihana trafił do domu dziecka, co wywołało u Hancer ogromne poczucie winy i sprawiło, że zaczęła się obwiniać za tę bolesną sytuację. Mukadder nie zwlekała ani chwili i skierowała pod adresem dziewczyny ostre oskarżenia. W międzyczasie Cemil zmagał się z dotkliwymi wyrzutami sumienia po tym, jak odeszła Derya. Mukadder otrzymała również niepokojące informacje dotyczące ucieczki Metina. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 249 - streszczenie
Hancer uda się wspólnie z Cihanem pod budynek domu dziecka, aby zmierzyć się z trudną sytuacją. W tym samym czasie Mukadder nie będzie potrafiła zapanować nad coraz silniejszym lękiem o Metina i w efekcie zupełnie straci nad sobą kontrolę. Beren oraz Beyza z dużą determinacją będą kontynuować swój plan, mający na celu doprowadzenie Cihana do ostatecznego upadku. Engin stanie twarzą w twarz z pierwszą z kobiet i będzie domagał się od niej szczerych odpowiedzi.
„Panna młoda” odcinek 249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 249. odcinka serialu „Panna młoda” będzie miała miejsce o godz. 17:15 na antenie stacji TVP2 w sobotę, 14 listopada 2026 r.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to poruszająca turecka produkcja opowiadająca o losach młodej Hancer, która decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, by zdobyć środki na leczenie chorego brata. Choć ich związek początkowo opiera się na chłodnej umowie i intrygach Mukadder, matki mężczyzny, z czasem między małżonkami rodzi się szczere uczucie. Para musi wspólnie stawiać czoła licznym przeciwnościom, w tym obecności byłej żony Cihana, Beyzy, w ich wspólnym domu. Serial ukazuje walkę o miłość i godność w świecie zdominowanym przez rodzinne zobowiązania i surowe zasady. Historia Hancer i Cihana to opowieść o poświęceniu, które przeradza się w głęboką więź. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)