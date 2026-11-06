W poprzednim odcinku syn Cihana trafił do domu dziecka, co wywołało u Hancer ogromne poczucie winy i sprawiło, że zaczęła się obwiniać za tę bolesną sytuację. Mukadder nie zwlekała ani chwili i skierowała pod adresem dziewczyny ostre oskarżenia. W międzyczasie Cemil zmagał się z dotkliwymi wyrzutami sumienia po tym, jak odeszła Derya. Mukadder otrzymała również niepokojące informacje dotyczące ucieczki Metina. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 249 - streszczenie

Hancer uda się wspólnie z Cihanem pod budynek domu dziecka, aby zmierzyć się z trudną sytuacją. W tym samym czasie Mukadder nie będzie potrafiła zapanować nad coraz silniejszym lękiem o Metina i w efekcie zupełnie straci nad sobą kontrolę. Beren oraz Beyza z dużą determinacją będą kontynuować swój plan, mający na celu doprowadzenie Cihana do ostatecznego upadku. Engin stanie twarzą w twarz z pierwszą z kobiet i będzie domagał się od niej szczerych odpowiedzi.

„Panna młoda” odcinek 249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 249. odcinka serialu „Panna młoda” będzie miała miejsce o godz. 17:15 na antenie stacji TVP2 w sobotę, 14 listopada 2026 r.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to poruszająca turecka produkcja opowiadająca o losach młodej Hancer, która decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, by zdobyć środki na leczenie chorego brata. Choć ich związek początkowo opiera się na chłodnej umowie i intrygach Mukadder, matki mężczyzny, z czasem między małżonkami rodzi się szczere uczucie. Para musi wspólnie stawiać czoła licznym przeciwnościom, w tym obecności byłej żony Cihana, Beyzy, w ich wspólnym domu. Serial ukazuje walkę o miłość i godność w świecie zdominowanym przez rodzinne zobowiązania i surowe zasady. Historia Hancer i Cihana to opowieść o poświęceniu, które przeradza się w głęboką więź. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)