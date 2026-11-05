"M jak miłość", odcinek 1955. Kasia wyznaje Anecie prawdę o zdradzie i agresji Mariusza

"M jak miłość", odcinek 1955. Aneta zszokowana rządami Mariusza w domu Kasi

Chodakowska z rosnącą irytacją i zdumieniem obserwuje zachowanie Kasi, która od dłuższego czasu kłamie, kluczy oraz próbuje robić dobrą minę do złej gry. Anetę mocno zaniepokoi fakt, że jej przyjaciółka rezygnuje z nostryfikacji dyplomu i planuje zamknąć się z córką w domu w Stanach Zjednoczonych. Kobieta szybko domyśli się, że za tymi decyzjami stoją tak naprawdę zachcianki Mariusza. Podczas wizyty u koleżanki Chodakowska od progu wyczuje napiętą atmosferę, a choć Kasia będzie próbowała tuszować prawdziwe oblicze małżonka, ten sam zdradzi się swoim grubiańskim zachowaniem.

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"M jak miłość". Kasia wyjawia Anecie prawdę o zdradzie i zachowaniu Mariusza

Podczas szczerej rozmowy z przyjaciółką Kasia przyzna, że za podejrzanym zachowaniem jej męża kryje się konkretna przyczyna. Choć agresywne czyny oprawcy nie mają żadnego usprawiedliwienia, udręczona kobieta będzie obwiniać samą siebie za popełnione błędy i głupstwa. Faktem jest, że okłamała partnera w kwestii ojcostwa Zosi i zataiła, że dziewczynka nie jest jego biologicznym dzieckiem. O tym sekrecie doskonale wiedzą Aneta oraz Olek (Maurycy Popiel), jednak oboje konsekwentnie milczą.

„Kasia, ty wiesz, że to jest regularna przemoc! On nie ma prawa się tak do ciebie zwracać” - powie twardo Chodakowska, po zaprezentowaniu podłego charakterku Mariusza. „Długo to trwa? Czy ta ręka to jest jego dzieło?” - Aneta wskaże na skaleczoną rękę koleżanki. „Słuchaj, a czy to możliwe, że on się dowiedział o tym, że Zosia to nie jego dziecko i dlatego się tak zachowuje?” - pomyśli głośno Chodakowska.

„To nie o to chodzi. Mariusz... On dowiedział się, że ja... że go zdradziłam” - wyzna Kasia, ale nie powie o działaniach Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Przemilczy fakt, że dyrektor zmuszał ją szantażem do wspólnego chodzenia do łóżka.

Ucieczka Kasi i groźby Mariusza w "M jak miłość"

Na tym jednak dramatyczne wydarzenia się nie zakończą. Wkrótce potem zdesperowana Kasia podejmie decyzję o ucieczce razem z córką, a wściekły Mariusz wtargnie do mieszkania Chodakowskich. Mężczyzna zacznie rzucać groźby pod adresem Anety, w obronie której natychmiast stanie Olek. Ucieczka Kasi z dzieckiem potrwa jednak tylko do pewnego momentu.

Kiedy oglądać 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Telewizyjna premiera 1955 odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.