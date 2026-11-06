Rzut siekierą w krakowskim Podgórzu. Policjanci zatrzymali poszukiwanego 26-latka

Rzut siekierą w Podgórzu. Dzielnicowi odnaleźli mężczyznę

3 listopada około godziny 13.00 oficer dyżurny Komisariatu Policji V w Krakowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał rzucić siekierą w kierunku jednego z pojazdów. Na miejsce skierowano dzielnicowych, którzy sprawdzali pobliskie ulice. W rejonie skrzyżowania zauważyli mężczyznę z plecakiem, który odpowiadał rysopisowi. Gdy policjanci podeszli do niego, 26-latek chwycił plecak i próbował coś z niego wyciągnąć.

Interwencja policji w Krakowie. 26-latka przewieziono do szpitala

Dzielnicowi podejrzewali, że mężczyzna próbuje wyciągnąć z plecaka siekierę, którą wcześniej rzucił w kierunku samochodu. Wydali mu polecenie, by trzymał ręce na widoku. 26-latek nie zastosował się do poleceń, więc funkcjonariusze go obezwładnili. Podczas obezwładniania doznał urazu ręki, a policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Po badaniu przez załogę karetki przewieziono go do jednego z krakowskich szpitali. Pozostał tam na obserwacji, a jego krew pobrano do badań toksykologicznych.

Poszukiwany 26-latek wpłacił grzywnę

Po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 10 dni aresztu. Mógł uniknąć zastępczej kary aresztu, wpłacając grzywnę. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie. 26-latek może odpowiedzieć za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie niebezpiecznych przedmiotów. O dalszych decyzjach zdecyduje zgromadzony materiał dowodowy.

Źródło: Policja.pl