W poprzednim odcinku Manuel zostawił Gregoriowi wiadomość z propozycją spotkania, licząc na wyjaśnienie spraw. Marcelo przejął obowiązki chorego Santosa i zaczął służyć jako lokaj u Curra, a Lorenzo odkrył trop sugerujący, że przyczyną zatrucia żołnierzy mogą być dżemy. W rezydencji talent Lopego spotkał się z uznaniem księżnej, natomiast prasa doceniła postawę Cataliny i Pelaya podczas ostatniego przyjęcia. A co wydarzy się tym razem?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 517 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Petra nie odstąpi na krok ciężko chorego Santosa, a dramatyczna sytuacja sprawi, że powrócą do niej bolesne wspomnienia o śmierci własnego syna. Julia z dużym zaangażowaniem włączy się w prace nad restauracją obrazu. W tym samym czasie Alonso zacznie naciskać na Lorenza, by ten wyjawił prawdę o przyczynach zatrucia na froncie. Marcelo będzie radził sobie coraz gorzej z nowymi obowiązkami lokaja. Manuel na próżno będzie czekał na Gregoria, który nie pojawi się na umówionym spotkaniu, a Catalina i Pelayo otrzymają ofertę mogącą zmienić ich dotychczasowe zamierzenia.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 517 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 517 odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie miała miejsce o godz. 15:05 na antenie stacji TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 r.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach Jany, młodej kobiety szukającej prawdy o tragicznej przeszłości swojej rodziny w posiadłości rodu Luján. Serial umiejętnie łączy wątki romansowe z kryminalną intrygą, pokazując głębokie podziały między arystokracją a ich służbą. Tajemnice, szantaże i zakazane uczucia stanowią oś konfliktów, które z każdym odcinkiem stają się coraz bardziej skomplikowane. Widzowie śledzą nie tylko walkę o sprawiedliwość, ale także codzienne dramaty mieszkańców pałacu. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)