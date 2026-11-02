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W poprzednim odcinku Manuel zostawił Gregoriowi wiadomość z propozycją spotkania, licząc na wyjaśnienie spraw. Marcelo przejął obowiązki chorego Santosa i zaczął służyć jako lokaj u Curra, a Lorenzo odkrył trop sugerujący, że przyczyną zatrucia żołnierzy mogą być dżemy. W rezydencji talent Lopego spotkał się z uznaniem księżnej, natomiast prasa doceniła postawę Cataliny i Pelaya podczas ostatniego przyjęcia. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 517 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Petra nie odstąpi na krok ciężko chorego Santosa, a dramatyczna sytuacja sprawi, że powrócą do niej bolesne wspomnienia o śmierci własnego syna. Julia z dużym zaangażowaniem włączy się w prace nad restauracją obrazu. W tym samym czasie Alonso zacznie naciskać na Lorenza, by ten wyjawił prawdę o przyczynach zatrucia na froncie. Marcelo będzie radził sobie coraz gorzej z nowymi obowiązkami lokaja. Manuel na próżno będzie czekał na Gregoria, który nie pojawi się na umówionym spotkaniu, a Catalina i Pelayo otrzymają ofertę mogącą zmienić ich dotychczasowe zamierzenia.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 517 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 517 odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie miała miejsce o godz. 15:05 na antenie stacji TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 r.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Fabuła skupia się na losach Jany, młodej kobiety szukającej prawdy o tragicznej przeszłości swojej rodziny w posiadłości rodu Luján. Serial umiejętnie łączy wątki romansowe z kryminalną intrygą, pokazując głębokie podziały między arystokracją a ich służbą. Tajemnice, szantaże i zakazane uczucia stanowią oś konfliktów, które z każdym odcinkiem stają się coraz bardziej skomplikowane. Widzowie śledzą nie tylko walkę o sprawiedliwość, ale także codzienne dramaty mieszkańców pałacu. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)