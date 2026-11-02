W poprzednim odcinku Cemil wymknął się z miejsca uwięzienia i potajemnie udał się do salonu prowadzonego przez Yoncę. Fadime miała pretensje do Meliha, natomiast Mukadder wraz z domownikami usilnie udawała, że w rezydencji nie wydarzyło się nic niepokojącego. Jednak mężczyzna szybko dostrzegł rozbitą szybę i zrozumiał, że prawda została przed nim zatajona, po czym bezzwłocznie udał się do Hancer. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 245 - streszczenie

Cihan przywiezie Hancer do domu, a to wydarzenie skłoni ją do podjęcia przełomowej decyzji. Kobieta uzna, że nie może już dłużej ukrywać prawdy przed mężem i postanowi w końcu szczerze z nim porozmawiać. W międzyczasie Mukadder spróbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i uda się na rozmowę z Cemilem. Tymczasem Cemil i Yonca zaczną tracić panowanie nad sprawami w pracy, przez co z powodu nieuwagi zaniedbają swoją klientkę.

„Panna młoda” odcinek 245 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 245. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany o godz. 17:20 na antenie TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to wciągający turecki serial, którego główną bohaterką jest Hancer, młoda sierota zmagająca się z trudami codzienności. Aby zapewnić bratu kosztowne leczenie, dziewczyna decyduje się na zawarcie małżeństwa z Cihanem, spadkobiercą wpływowej i majętnej rodziny. Ich wspólne życie w wielkiej posiadłości pełne jest napięć, zwłaszcza ze strony dominującej matki Cihana oraz jego byłej żony, Beyzy. Mimo początkowych trudności i zaaranżowanego charakteru związku, między Hancer a Cihanem zaczyna kiełkować prawdziwe uczucie. Mężczyzna jest w stanie sprzeciwić się wszystkim, aby zapewnić szczęście i bezpieczeństwo swojej wybrance. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)