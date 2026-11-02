„Panna młoda”: streszczenie odcinka 245

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 10:59

W 245. odcinku serialu „Panna młoda” Hancer uzna, że nie może już dłużej milczeć i postanowi wyznać mężowi całą prawdę. Ta decyzja skłoni Mukadder do gorączkowego szukania wyjścia z sytuacji, przez co kobieta uda się po pomoc do Cemila. W tym samym czasie Cemil i Yonca stracą kontrolę nad sprawami w firmie, co doprowadzi do zaniedbania jednej z klientek.

W poprzednim odcinku Cemil wymknął się z miejsca uwięzienia i potajemnie udał się do salonu prowadzonego przez Yoncę. Fadime miała pretensje do Meliha, natomiast Mukadder wraz z domownikami usilnie udawała, że w rezydencji nie wydarzyło się nic niepokojącego. Jednak mężczyzna szybko dostrzegł rozbitą szybę i zrozumiał, że prawda została przed nim zatajona, po czym bezzwłocznie udał się do Hancer. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 245 - streszczenie

Cihan przywiezie Hancer do domu, a to wydarzenie skłoni ją do podjęcia przełomowej decyzji. Kobieta uzna, że nie może już dłużej ukrywać prawdy przed mężem i postanowi w końcu szczerze z nim porozmawiać. W międzyczasie Mukadder spróbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i uda się na rozmowę z Cemilem. Tymczasem Cemil i Yonca zaczną tracić panowanie nad sprawami w pracy, przez co z powodu nieuwagi zaniedbają swoją klientkę.

„Panna młoda” odcinek 245 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 245. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany o godz. 17:20 na antenie TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 roku.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to wciągający turecki serial, którego główną bohaterką jest Hancer, młoda sierota zmagająca się z trudami codzienności. Aby zapewnić bratu kosztowne leczenie, dziewczyna decyduje się na zawarcie małżeństwa z Cihanem, spadkobiercą wpływowej i majętnej rodziny. Ich wspólne życie w wielkiej posiadłości pełne jest napięć, zwłaszcza ze strony dominującej matki Cihana oraz jego byłej żony, Beyzy. Mimo początkowych trudności i zaaranżowanego charakteru związku, między Hancer a Cihanem zaczyna kiełkować prawdziwe uczucie. Mężczyzna jest w stanie sprzeciwić się wszystkim, aby zapewnić szczęście i bezpieczeństwo swojej wybrance. W serialu występują:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Kobieta i mężczyzna w rękawiczkach z telefonem rozmawiają na kanapie. O serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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