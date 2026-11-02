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W poprzednim odcinku Cemil wymknął się z miejsca uwięzienia i potajemnie udał się do salonu prowadzonego przez Yoncę. Fadime miała pretensje do Meliha, natomiast Mukadder wraz z domownikami usilnie udawała, że w rezydencji nie wydarzyło się nic niepokojącego. Jednak mężczyzna szybko dostrzegł rozbitą szybę i zrozumiał, że prawda została przed nim zatajona, po czym bezzwłocznie udał się do Hancer. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 245 - streszczenie
Cihan przywiezie Hancer do domu, a to wydarzenie skłoni ją do podjęcia przełomowej decyzji. Kobieta uzna, że nie może już dłużej ukrywać prawdy przed mężem i postanowi w końcu szczerze z nim porozmawiać. W międzyczasie Mukadder spróbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i uda się na rozmowę z Cemilem. Tymczasem Cemil i Yonca zaczną tracić panowanie nad sprawami w pracy, przez co z powodu nieuwagi zaniedbają swoją klientkę.
„Panna młoda” odcinek 245 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 245. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany o godz. 17:20 na antenie TVP2 we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to wciągający turecki serial, którego główną bohaterką jest Hancer, młoda sierota zmagająca się z trudami codzienności. Aby zapewnić bratu kosztowne leczenie, dziewczyna decyduje się na zawarcie małżeństwa z Cihanem, spadkobiercą wpływowej i majętnej rodziny. Ich wspólne życie w wielkiej posiadłości pełne jest napięć, zwłaszcza ze strony dominującej matki Cihana oraz jego byłej żony, Beyzy. Mimo początkowych trudności i zaaranżowanego charakteru związku, między Hancer a Cihanem zaczyna kiełkować prawdziwe uczucie. Mężczyzna jest w stanie sprzeciwić się wszystkim, aby zapewnić szczęście i bezpieczeństwo swojej wybrance. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)