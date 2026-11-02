Wybuch gazu w Marianowie. Ranny 44-latek trafił do szpitala

Wybuch gazu w Marianowie. Policjanci dotarli na miejsce po trzech minutach

Służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu gazu w domu w Marianowie 1 listopada 2026 roku około godziny 10.30. Na miejsce skierowano policjantów z kłobuckiej drogówki, którzy pełnili służbę w rejonie cmentarza w Wąsoszu Górnym. Funkcjonariusze znajdowali się najbliżej i dotarli pod wskazany adres po około trzech minutach. W budynku nie było innych osób.

44-latka wydobyto z budynku

Policjanci odnaleźli w gruzowisku rannego mężczyznę. Udzielili 44-latkowi pierwszej pomocy, a po przybyciu strażaków wspólnie wydobyli go z budynku. Następnie zespół ratownictwa medycznego przewiózł poszkodowanego do szpitala. Przyczyny i okoliczności wybuchu wyjaśniają kłobuccy kryminalni pod nadzorem częstochowskiej prokuratury.

Oględziny z udziałem biegłego pożarnictwa

W sprawie zaplanowano oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zebrane dowody i opinia biegłego mają pomóc ustalić przyczynę wybuchu. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy pod nadzorem częstochowskiej prokuratury.

Źródło: Policja.pl