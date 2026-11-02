W poprzednim odcinku Antonito wyznał ojcu, że używa niesprawnego wykrywacza kłamstw, by mówić ludziom to, co chcieliby usłyszeć. Samuel poinformował Felipe i Celię o unieważnieniu małżeństwa z Blancą, co otworzyło mu drogę do oficjalnych starań o rękę Lucii. Z kolei Leonor zaczęła poważnie rozważać rezygnację z wystawienia swojej sztuki, widząc, że próby nie przebiegają zgodnie z założeniami. Schorowany Servando poczuł się znacznie gorzej i zdecydował się podyktować don Ramonowi list pożegnalny skierowany do swojej żony, Paciencji. A co wydarzy się tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 996 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Casilda wpadnie w furię i oskarży Rosinę o pobicie swojej matki. Maria zacznie udawać ofiarę, aby wzbudzić w Casildzie współczucie i wpłynąć na jej zachowanie. W tym samym czasie Telmo uprowadzi Lucię, chcąc wyjawić jej prawdę o Samuelu, jednak kobieta nie obdarzy go zaufaniem. To mocno skomplikuje starania księdza, który zamierza ostrzec ją przed intrygami mężczyzny. Casilda zażąda od Rosiny zwrotu wszystkich swoich pieniędzy, ponieważ zaplanuje przeprowadzkę z matką na wieś. Leonor przejrzy jednak zamiary Marii oraz Higinia i zrobi wszystko, by nie dopuścić do oszukania Casildy.

„Akacjowa 38” odcinek 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 996 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r. o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy Akacjowej, gdzie przecinają się drogi osób z różnych warstw społecznych. Każdy z bohaterów skrywa własne tajemnice i dramaty, co sprawia, że historia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki doskonałemu scenariuszowi, pięknej oprawie wizualnej oraz świetnym kreacjom aktorskim. W Polsce serial stał się jednym z hitów telewizyjnych, gromadząc przed telewizorami liczne grono stałych widzów. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)