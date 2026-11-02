„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 996

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 10:33

W 996. odcinku serialu „Akacjowa 38” Telmo uprowadzi Lucię, by w końcu wyjawić jej prawdę o Samuelu. Kobieta nie będzie jednak skora mu zaufać, co postawi księdza w trudnej sytuacji. Tymczasem Casilda oskarży Rosinę o pobicie matki i zacznie planować natychmiastowy wyjazd na wieś.

W poprzednim odcinku Antonito wyznał ojcu, że używa niesprawnego wykrywacza kłamstw, by mówić ludziom to, co chcieliby usłyszeć. Samuel poinformował Felipe i Celię o unieważnieniu małżeństwa z Blancą, co otworzyło mu drogę do oficjalnych starań o rękę Lucii. Z kolei Leonor zaczęła poważnie rozważać rezygnację z wystawienia swojej sztuki, widząc, że próby nie przebiegają zgodnie z założeniami. Schorowany Servando poczuł się znacznie gorzej i zdecydował się podyktować don Ramonowi list pożegnalny skierowany do swojej żony, Paciencji. A co wydarzy się tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 996 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Casilda wpadnie w furię i oskarży Rosinę o pobicie swojej matki. Maria zacznie udawać ofiarę, aby wzbudzić w Casildzie współczucie i wpłynąć na jej zachowanie. W tym samym czasie Telmo uprowadzi Lucię, chcąc wyjawić jej prawdę o Samuelu, jednak kobieta nie obdarzy go zaufaniem. To mocno skomplikuje starania księdza, który zamierza ostrzec ją przed intrygami mężczyzny. Casilda zażąda od Rosiny zwrotu wszystkich swoich pieniędzy, ponieważ zaplanuje przeprowadzkę z matką na wieś. Leonor przejrzy jednak zamiary Marii oraz Higinia i zrobi wszystko, by nie dopuścić do oszukania Casildy.

„Akacjowa 38” odcinek 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 996 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r. o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy Akacjowej, gdzie przecinają się drogi osób z różnych warstw społecznych. Każdy z bohaterów skrywa własne tajemnice i dramaty, co sprawia, że historia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki doskonałemu scenariuszowi, pięknej oprawie wizualnej oraz świetnym kreacjom aktorskim. W Polsce serial stał się jednym z hitów telewizyjnych, gromadząc przed telewizorami liczne grono stałych widzów. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 996
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie