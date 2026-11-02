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W poprzednim odcinku Antonito wyznał ojcu, że używa niesprawnego wykrywacza kłamstw, by mówić ludziom to, co chcieliby usłyszeć. Samuel poinformował Felipe i Celię o unieważnieniu małżeństwa z Blancą, co otworzyło mu drogę do oficjalnych starań o rękę Lucii. Z kolei Leonor zaczęła poważnie rozważać rezygnację z wystawienia swojej sztuki, widząc, że próby nie przebiegają zgodnie z założeniami. Schorowany Servando poczuł się znacznie gorzej i zdecydował się podyktować don Ramonowi list pożegnalny skierowany do swojej żony, Paciencji. A co wydarzy się tym razem?
„Akacjowa 38” odcinek 996 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Casilda wpadnie w furię i oskarży Rosinę o pobicie swojej matki. Maria zacznie udawać ofiarę, aby wzbudzić w Casildzie współczucie i wpłynąć na jej zachowanie. W tym samym czasie Telmo uprowadzi Lucię, chcąc wyjawić jej prawdę o Samuelu, jednak kobieta nie obdarzy go zaufaniem. To mocno skomplikuje starania księdza, który zamierza ostrzec ją przed intrygami mężczyzny. Casilda zażąda od Rosiny zwrotu wszystkich swoich pieniędzy, ponieważ zaplanuje przeprowadzkę z matką na wieś. Leonor przejrzy jednak zamiary Marii oraz Higinia i zrobi wszystko, by nie dopuścić do oszukania Casildy.
„Akacjowa 38” odcinek 996 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 996 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r. o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy Akacjowej, gdzie przecinają się drogi osób z różnych warstw społecznych. Każdy z bohaterów skrywa własne tajemnice i dramaty, co sprawia, że historia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki doskonałemu scenariuszowi, pięknej oprawie wizualnej oraz świetnym kreacjom aktorskim. W Polsce serial stał się jednym z hitów telewizyjnych, gromadząc przed telewizorami liczne grono stałych widzów. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)