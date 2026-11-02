„Klan”: streszczenie odcinka 4773

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 10:40

W 4773. odcinku serialu „Klan” Ola nie będzie mogła pogodzić się z wieściami o propozycji, jaką usłyszała Zosia. Dziadek Jaromira zaoferuje dziewczynie pieniądze w zamian za urodzenie dziecka, co wywoła oburzenie w rodzinie. Podczas gdy Rafał spróbuje wziąć stronę krewnego, Paweł będzie mocno liczył na to, że jego wnuczka kategorycznie odmówi.

W poprzednim odcinku Gustaw zmagał się ze złym nastrojem w klinice, a Górzyński starał się go pocieszyć. Po pracy Kowalski pojechał do Anny i zwierzył się jej ze swoich narastających wątpliwości co do związku z Agatą. Grażyna i Leopold wciąż spierali się o Marka, który bardzo chciał pracować u Maćka. Ostatecznie Leopold, wspierany przez Lucynę, uznał, że nie ma innego wyjścia i trzeba przyjąć chłopaka na okres próbny. Jednocześnie Agnieszka i Janusz po powrocie z Pragi podzielili się z Olą, Rafałem, Brunonem i Marzeną informacją o propozycji, jaką dziadek Jaromira przedstawił Zosi. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4773 - streszczenie

Ola będzie mocno przeżywać wieści o propozycji dla Zosi i nie zrozumie, jak ktoś mógł zaproponować jej zapłatę za urodzenie dziecka. Rafał spróbuje bronić dziadka Jaromira, co doprowadzi do rodzinnych kłótni. Paweł również nie ukryje swojego oburzenia i wyrazi nadzieję, że jego wnuczka kategorycznie odmówi. Tymczasem Marek zacznie podpuszczać Maćka, żeby ten w końcu przyjął go do pracy w swojej restauracji. W firmie Jerzy przekona resztę do przyjęcia warunków Czopa, przez co Zabużański zostanie przegłosowany, a kierownik wróci do pracy z podwyżką. Antek i Justyna odwiedzą warsztat, ponieważ Chojnicki po utracie pracy w instytucie weterynarii zechce wrócić do dawnych zajęć. Na koniec Bożenka przyjmie w swoim gabinecie Tomka, który po masażu zapowie, że chce się jej odwdzięczyć.

„Klan” odcinek 4773 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4773 odcinka serialu „Klan” będzie miała miejsce o godz. 18:05 na antenie stacji TVP1 we wtorek, 10 listopada 2026 r.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to popularna polska telenowela obyczajowa, która od lat gości na antenie TVP1. Serial skupia się na wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ich codziennych wyzwaniach, radościach i trudnych wyborach życiowych. Widzowie śledzą losy bohaterów w rytmie zwykłych spraw, takich jak małżeńskie konflikty, problemy zawodowe czy troska o dorastające dzieci. Produkcja stawia na realizm i budowanie więzi między postaciami, które często muszą mierzyć się z konsekwencjami podjętych wcześniej decyzji. Ważną częścią opowieści są także przyjaciele i sąsiedzi, którzy wprowadzają do życia rodziny nowe wątki. W serialu występują:

  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
  • Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
  • Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
  • Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
  • Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
  • Magdalena Górska (jako Sandra)
  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
  • Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
  • Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)
Zamyślona Anna Surmacz w błękitnym żakiecie patrzy w bok. O streszczeniu 4773. odcinka serialu Klan przeczytasz na Eska.
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