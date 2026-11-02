W poprzednim odcinku Gustaw zmagał się ze złym nastrojem w klinice, a Górzyński starał się go pocieszyć. Po pracy Kowalski pojechał do Anny i zwierzył się jej ze swoich narastających wątpliwości co do związku z Agatą. Grażyna i Leopold wciąż spierali się o Marka, który bardzo chciał pracować u Maćka. Ostatecznie Leopold, wspierany przez Lucynę, uznał, że nie ma innego wyjścia i trzeba przyjąć chłopaka na okres próbny. Jednocześnie Agnieszka i Janusz po powrocie z Pragi podzielili się z Olą, Rafałem, Brunonem i Marzeną informacją o propozycji, jaką dziadek Jaromira przedstawił Zosi. Czego teraz się spodziewać?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Klan” odcinek 4773 - streszczenie

Ola będzie mocno przeżywać wieści o propozycji dla Zosi i nie zrozumie, jak ktoś mógł zaproponować jej zapłatę za urodzenie dziecka. Rafał spróbuje bronić dziadka Jaromira, co doprowadzi do rodzinnych kłótni. Paweł również nie ukryje swojego oburzenia i wyrazi nadzieję, że jego wnuczka kategorycznie odmówi. Tymczasem Marek zacznie podpuszczać Maćka, żeby ten w końcu przyjął go do pracy w swojej restauracji. W firmie Jerzy przekona resztę do przyjęcia warunków Czopa, przez co Zabużański zostanie przegłosowany, a kierownik wróci do pracy z podwyżką. Antek i Justyna odwiedzą warsztat, ponieważ Chojnicki po utracie pracy w instytucie weterynarii zechce wrócić do dawnych zajęć. Na koniec Bożenka przyjmie w swoim gabinecie Tomka, który po masażu zapowie, że chce się jej odwdzięczyć.

„Klan” odcinek 4773 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4773 odcinka serialu „Klan” będzie miała miejsce o godz. 18:05 na antenie stacji TVP1 we wtorek, 10 listopada 2026 r.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to popularna polska telenowela obyczajowa, która od lat gości na antenie TVP1. Serial skupia się na wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ich codziennych wyzwaniach, radościach i trudnych wyborach życiowych. Widzowie śledzą losy bohaterów w rytmie zwykłych spraw, takich jak małżeńskie konflikty, problemy zawodowe czy troska o dorastające dzieci. Produkcja stawia na realizm i budowanie więzi między postaciami, które często muszą mierzyć się z konsekwencjami podjętych wcześniej decyzji. Ważną częścią opowieści są także przyjaciele i sąsiedzi, którzy wprowadzają do życia rodziny nowe wątki. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)