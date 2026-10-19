W poprzednim odcinku Engin poinformował Silę, że odnaleziono naszyjnik. Cihan nie zamierzał dłużej tolerować Beyzy i wyrzucił ją z domu. Nusret odmówił przyjęcia córki pod swój dach. Yonca udzieliła Beyzie schronienia, ale postawiła jej warunek: musiała podjąć pracę w jej salonie. Tymczasem Hancer wyznała Melihowi i Sinem, że zna prawdę o ich miłości, a potem nakłoniła ich do opuszczenia posiadłości. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 234 - streszczenie

Beyza rozpocznie pracę w salonie. Yonca, wspierana przez Cemila, pozyska nowe klientki. Mężczyzna wciąż będzie jednak ukrywał przed Deryą, że pomaga Yonce. W rezydencji Hancer poinformuje Cihana, że Melih ponownie wypłynął w morze.

„Panna młoda” odcinek 234 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

234. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP2. Odcinek rozpocznie się o godzinie 17:20. Beyza zacznie wtedy nową pracę, a Hancer przekaże Cihanowi ważną wiadomość.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi mierzyć się z życiowymi trudnościami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder wybiera Hancer na żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza