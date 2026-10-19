"Panna młoda": streszczenie odcinka 234

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 10:55

W 234. odcinku „Panny młodej” Cemil nadal będzie wspierał Yoncę, ale Derya nie może dowiedzieć się o jego pomocy. W salonie Beyza zacznie nową pracę, a Yonca spróbuje przyciągnąć kolejne klientki. Tymczasem Hancer przekaże Cihanowi niepokojącą wiadomość o Melihu.

W poprzednim odcinku Engin poinformował Silę, że odnaleziono naszyjnik. Cihan nie zamierzał dłużej tolerować Beyzy i wyrzucił ją z domu. Nusret odmówił przyjęcia córki pod swój dach. Yonca udzieliła Beyzie schronienia, ale postawiła jej warunek: musiała podjąć pracę w jej salonie. Tymczasem Hancer wyznała Melihowi i Sinem, że zna prawdę o ich miłości, a potem nakłoniła ich do opuszczenia posiadłości. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 234 - streszczenie

Beyza rozpocznie pracę w salonie. Yonca, wspierana przez Cemila, pozyska nowe klientki. Mężczyzna wciąż będzie jednak ukrywał przed Deryą, że pomaga Yonce. W rezydencji Hancer poinformuje Cihana, że Melih ponownie wypłynął w morze.

„Panna młoda” odcinek 234 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

234. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP2. Odcinek rozpocznie się o godzinie 17:20. Beyza zacznie wtedy nową pracę, a Hancer przekaże Cihanowi ważną wiadomość.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musi mierzyć się z życiowymi trudnościami. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder wybiera Hancer na żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Çisel Kuskan jako Beyza
Zamyślona Hancer z serialu Panna młoda. O losach bohaterów produkcji przeczytasz w serwisie Eska.
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