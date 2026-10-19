W poprzednim odcinku Marcelo miał żal do Teresy, bo nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie. Alonso zapewnił córkę, że będzie wspierał jej związek. Julia oddała Martinie znaleziony kolczyk. Jana i don Rómulo rozmawiali o jej przyszłości u boku Manuela. Lorenzo wyznał Alonsowi, że to on poinformował Cruz o jego romansie. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 507 - streszczenie

Jana powierzy Pii sekret dotyczący jej relacji z Manuelem. W tym samym czasie Martina poprosi Julię, by została w La Promesie jeszcze przez kilka dni. Wśród służby narasta napięcie, a Petra nadal unika Teresy. Nie potrafi pogodzić się z tym, że po śmierci Feliciana Teresa tak szybko związała się z innym mężczyzną. Ricardo ogłosi wszystkim, że Salvador odchodzi. Rómulo przedstawi markizowi kandydata na jego miejsce, a Alonso spróbuje odbudować relację z żoną.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 507 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

TVP2 wyemituje 507. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” 27 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Tego dnia Jana zdecyduje się powiedzieć Pii prawdę o swojej relacji z Manuelem. Jej wyznanie może mieć znaczenie dla dalszych losów obu kobiet.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Wszystko komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza, a także różnice społeczne i rodzinne tajemnice. W pałacu splatają się romanse, intrygi, zdrady, walka o majątek oraz konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes