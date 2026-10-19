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W poprzednim odcinku Marcelo miał żal do Teresy, bo nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie. Alonso zapewnił córkę, że będzie wspierał jej związek. Julia oddała Martinie znaleziony kolczyk. Jana i don Rómulo rozmawiali o jej przyszłości u boku Manuela. Lorenzo wyznał Alonsowi, że to on poinformował Cruz o jego romansie. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 507 - streszczenie
Jana powierzy Pii sekret dotyczący jej relacji z Manuelem. W tym samym czasie Martina poprosi Julię, by została w La Promesie jeszcze przez kilka dni. Wśród służby narasta napięcie, a Petra nadal unika Teresy. Nie potrafi pogodzić się z tym, że po śmierci Feliciana Teresa tak szybko związała się z innym mężczyzną. Ricardo ogłosi wszystkim, że Salvador odchodzi. Rómulo przedstawi markizowi kandydata na jego miejsce, a Alonso spróbuje odbudować relację z żoną.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 507 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
TVP2 wyemituje 507. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” 27 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Tego dnia Jana zdecyduje się powiedzieć Pii prawdę o swojej relacji z Manuelem. Jej wyznanie może mieć znaczenie dla dalszych losów obu kobiet.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Wszystko komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza, a także różnice społeczne i rodzinne tajemnice. W pałacu splatają się romanse, intrygi, zdrady, walka o majątek oraz konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes