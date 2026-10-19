"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 507

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 10:36

W 507. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Jana zdecyduje się powiedzieć Pii prawdę o tym, co łączy ją z Manuelem. To wyznanie może wiele zmienić w ich relacji. Tymczasem wśród służby narasta napięcie, a odejście Salvadora poruszy mieszkańców pałacu. Alonso także spróbuje naprawić relację z żoną.

W poprzednim odcinku Marcelo miał żal do Teresy, bo nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie. Alonso zapewnił córkę, że będzie wspierał jej związek. Julia oddała Martinie znaleziony kolczyk. Jana i don Rómulo rozmawiali o jej przyszłości u boku Manuela. Lorenzo wyznał Alonsowi, że to on poinformował Cruz o jego romansie. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 507 - streszczenie

Jana powierzy Pii sekret dotyczący jej relacji z Manuelem. W tym samym czasie Martina poprosi Julię, by została w La Promesie jeszcze przez kilka dni. Wśród służby narasta napięcie, a Petra nadal unika Teresy. Nie potrafi pogodzić się z tym, że po śmierci Feliciana Teresa tak szybko związała się z innym mężczyzną. Ricardo ogłosi wszystkim, że Salvador odchodzi. Rómulo przedstawi markizowi kandydata na jego miejsce, a Alonso spróbuje odbudować relację z żoną.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 507 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

TVP2 wyemituje 507. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” 27 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Tego dnia Jana zdecyduje się powiedzieć Pii prawdę o swojej relacji z Manuelem. Jej wyznanie może mieć znaczenie dla dalszych losów obu kobiet.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Wszystko komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza, a także różnice społeczne i rodzinne tajemnice. W pałacu splatają się romanse, intrygi, zdrady, walka o majątek oraz konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
Kobieta w beżowej sukni stoi za siedzącym mężczyzną z wąsami. O serialu La Promesa przeczytasz w serwisie Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic