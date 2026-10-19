W poprzednim odcinku Rómulo dowiedział się o sekretnych odwiedzinach księżnej de Carril. Petra zgodziła się, by Teresa wróciła do pałacu jako pokojówka. Salvador postanowił przyjąć posadę u hrabiego de Matesanz. Cruz oskarżyła męża o zdradę, a Ayala i Lorenzo uderzyli w Pelaya. Co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 506 - streszczenie

Marcelo będzie miał żal do Teresy, że nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie. Alonso zapewni córkę, że wesprze jej związek. Julia odda Martinie znaleziony kolczyk. Jana porozmawia z don Rómulem o swojej przyszłości u boku Manuela. Lorenzo wyzna Alonsowi, że to on poinformował Cruz o jego romansie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 506 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

506. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a skrywane tajemnice wpływają na losy wszystkich mieszkańców. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos