"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 506

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 10:20

W 506. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Lorenzo przyzna się Alonsowi do zdrady. To właśnie on wyjawił Cruz informacje o romansie. Tymczasem Marcelo nie kryje żalu do Teresy, która nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie.

W poprzednim odcinku Rómulo dowiedział się o sekretnych odwiedzinach księżnej de Carril. Petra zgodziła się, by Teresa wróciła do pałacu jako pokojówka. Salvador postanowił przyjąć posadę u hrabiego de Matesanz. Cruz oskarżyła męża o zdradę, a Ayala i Lorenzo uderzyli w Pelaya. Co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 506 - streszczenie

Marcelo będzie miał żal do Teresy, że nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie. Alonso zapewni córkę, że wesprze jej związek. Julia odda Martinie znaleziony kolczyk. Jana porozmawia z don Rómulem o swojej przyszłości u boku Manuela. Lorenzo wyzna Alonsowi, że to on poinformował Cruz o jego romansie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 506 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

506. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a skrywane tajemnice wpływają na losy wszystkich mieszkańców. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 506
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ROLKI

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic