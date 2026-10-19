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W poprzednim odcinku Rómulo dowiedział się o sekretnych odwiedzinach księżnej de Carril. Petra zgodziła się, by Teresa wróciła do pałacu jako pokojówka. Salvador postanowił przyjąć posadę u hrabiego de Matesanz. Cruz oskarżyła męża o zdradę, a Ayala i Lorenzo uderzyli w Pelaya. Co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 506 - streszczenie
Marcelo będzie miał żal do Teresy, że nie pomogła mu zdobyć pracy w La Promesie. Alonso zapewni córkę, że wesprze jej związek. Julia odda Martinie znaleziony kolczyk. Jana porozmawia z don Rómulem o swojej przyszłości u boku Manuela. Lorenzo wyzna Alonsowi, że to on poinformował Cruz o jego romansie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 506 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
506. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a skrywane tajemnice wpływają na losy wszystkich mieszkańców. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos