Stephen Curry doznał urazu. Co z początkiem sezonu w NBA?

Uraz na treningu Golden State Warriors

W niedzielę w hali Chase Center w San Francisco odbył się otwarty dla publiczności trening miejscowej drużyny. Stephen Curry poślizgnął się na parkiecie podczas gwałtownej zmiany kierunku biegu i doznał urazu prawej kostki. Do zdarzenia doszło bez fizycznego kontaktu z jakimkolwiek innym zawodnikiem przebywającym na boisku.

Gwiazdor amerykańskiej ligi opuścił plac gry lekko kulejąc, jednak sztab szkoleniowy szybko uspokoił kibiców. Trener Steve Kerr przekazał zaraz po wydarzeniu, że ze zdrowiem jego podopiecznego wszystko jest w najlepszym porządku. Już w najbliższą środę ekipa z San Francisco rozpocznie nowy sezon wyjazdowym starciem przeciwko Los Angeles Lakers.

Jak wyglądała sytuacja kontraktowa i statystyki?

Przed startem swojego osiemnastego sezonu na zawodowych parkietach doświadczony gracz ustalił warunki nowej umowy. W minionym miesiącu 38-letni koszykarz przedłużył kontrakt o wartości 116 milionów dolarów. Zrezygnował tym samym z kwoty wyższej o 20 milionów od zaoferowanej, podkreślając intencję zakończenia sportowej kariery w obecnym zespole.

Poprzedni rok rozgrywkowy stał pod znakiem problemów zdrowotnych utytułowanego gracza. Ze względu na uraz prawego kolana opuścił on ponad dwa miesiące gry, występując zaledwie w 43 meczach. Zdobywał w nich średnio 26,6 punktu, 4,7 asysty oraz 3,6 zbiórki, ale jego drużyna nie zdołała wejść do fazy play-off po porażce w turnieju play-in w Phoenix.