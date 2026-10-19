W poprzednim odcinku Hancer przypadkiem podsłuchała rozmowę Meliha i Sinem. Dowiedziała się, że nie zamierzają zostawić jej samej. Komisarz wezwał Engina na rozmowę, a zbieracz makulatury oddał naszyjnik. Cihan zamiast myśleć o odnowieniu przysięgi małżeńskiej wypomniał Beyzie, że usunęła pierwszą ciążę, przez co stracili szansę na córkę. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 233 - streszczenie

Engin przekaże Sili, że odnaleziono naszyjnik. Cihan nie zamierza już dłużej znosić obecności Beyzy i wyrzuci ją z domu. Kobieta poprosi o pomoc ojca, ale Nusret odmówi przyjęcia jej pod swój dach. Schronienie da jej Yonca, lecz postawi sprawę jasno: Beyza będzie musiała zacząć pracę w jej salonie. Hancer wyzna Melihowi i Sinem, że zna prawdę o ich miłości, a następnie namówi ich, by opuścili posiadłość.

„Panna młoda” odcinek 233 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

233. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 17:20. Cihan wyrzuci Beyzę z domu, a kobieta będzie musiała poszukać pomocy u bliskich.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam także jego była żona Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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