Liga NBA wraca do gry. Czy New York Knicks obronią mistrzowski tytuł?

Zespół z Nowego Jorku broni mistrzowskiego tytułu

Drużyna New York Knicks wkracza w nowy sezon jako aktualny mistrz najlepszej koszykarskiej ligi świata. We wtorek zainaugurowane zostaną kolejne rozgrywki dla najlepszych drużyn na kontynencie. Zawodnicy z Nowego Jorku z pewnością będą chcieli udanie wejść w ten etap rywalizacji. W czerwcu wywalczyli oni główne trofeum mistrzowskie. Oczekiwania wobec obrońców tytułu są na początku sezonu tradycyjnie niezwykle wysokie.

Droga do ostatniego mistrzostwa była niezwykle fascynująca dla fanów koszykówki. W finałowej serii fazy play off drużyna New York Knicks zmierzyła się z ekipą San Antonio Spurs. Rywalizacja zakończyła się bardzo przekonującym zwycięstwem nowojorczyków. Koszykarze przypieczętowali swój ogromny sukces ostatecznym wynikiem 4-1 w serii. Dla tej organizacji był to zaledwie trzeci triumf w całej historii występów na amerykańskich parkietach.

Kto prowadzi w historycznej klasyfikacji najlepszych drużyn?

Historyczne zestawienie najbardziej utytułowanych zespołów jest od lat zdominowane przez dwie legendarne ekipy. Na samym szczycie klasyfikacji wszech czasów znajdują się obecnie koszykarze Boston Celtics. Zespół ten dzierży wspaniały rekord mistrzowski. Historyczni liderzy zdobyli w swojej bogatej przeszłości rekordowe osiemnaście tytułów. Ostatni raz z wygrania całej ligi cieszyli się oni stosunkowo niedawno, bo w 2024 roku.

Tuż za plecami absolutnych rekordzistów plasuje się inna wielka koszykarska potęga. Zawodnicy Los Angeles Lakers mogą się pochwalić niewiele mniejszym dorobkiem. Słynna ekipa z Kalifornii ma na swoim koncie aż siedemnaście historycznych triumfów. Swoje ostatnie cenne mistrzostwo drużyna ta wywalczyła cztery lata wcześniej, w 2020 roku. Niezwykle utytułowani konkurenci nieustannie marzą o doścignięciu liderów w historycznej tabeli.