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W poprzednim odcinku Hancer zaczęła podejrzewać, że Melih chce ją zostawić. W tym czasie trwały gorączkowe przygotowania do ceremonii odnowienia przysięgi Cihana i Beyzy. Mine niespodziewanie znalazła naszyjnik należący do panny młodej, ale przestraszona Gülsüm wyrzuciła go do śmieci. Derya postanowiła z kolei dopiec Yoncy i przecięła przewody elektryczne. Po tych wydarzeniach napięcie w rezydencji tylko rośnie.
„Panna młoda” odcinek 232 - streszczenie
Hancer przypadkiem podsłucha rozmowę Meliha z Sinem. Dowie się, że oboje nie zamierzają zostawić jej w spokoju. Komisarz wezwie Engina na rozmowę, a zbieracz makulatury odda znaleziony naszyjnik. Cihan nie będzie jednak myślał o odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Wypomni Beyzie, że usunęła pierwszą ciążę i odebrała im szansę na córkę.
„Panna młoda” odcinek 232 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
232. odcinek serialu „Panna młoda” będzie można obejrzeć 24 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:15. Warto jednak sprawdzić program telewizyjny, ponieważ godzina emisji może ulec zmianie.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat sama musi radzić sobie z trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin