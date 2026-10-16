"Panna młoda": streszczenie odcinka 232

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-16 7:56

W 232. odcinku serialu „Panna młoda” Hancer przypadkiem usłyszy rozmowę Meliha i Sinem. Szybko zrozumie, że oboje wcale nie zamierzają dać jej spokoju. Tymczasem Cihan porzuci przygotowania do odnowienia przysięgi i skonfrontuje się z Beyzą. Między małżonkami padną gorzkie słowa o decyzji z przeszłości.

W poprzednim odcinku Hancer zaczęła podejrzewać, że Melih chce ją zostawić. W tym czasie trwały gorączkowe przygotowania do ceremonii odnowienia przysięgi Cihana i Beyzy. Mine niespodziewanie znalazła naszyjnik należący do panny młodej, ale przestraszona Gülsüm wyrzuciła go do śmieci. Derya postanowiła z kolei dopiec Yoncy i przecięła przewody elektryczne. Po tych wydarzeniach napięcie w rezydencji tylko rośnie.

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„Panna młoda” odcinek 232 - streszczenie

Hancer przypadkiem podsłucha rozmowę Meliha z Sinem. Dowie się, że oboje nie zamierzają zostawić jej w spokoju. Komisarz wezwie Engina na rozmowę, a zbieracz makulatury odda znaleziony naszyjnik. Cihan nie będzie jednak myślał o odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Wypomni Beyzie, że usunęła pierwszą ciążę i odebrała im szansę na córkę.

„Panna młoda” odcinek 232 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

232. odcinek serialu „Panna młoda” będzie można obejrzeć 24 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:15. Warto jednak sprawdzić program telewizyjny, ponieważ godzina emisji może ulec zmianie.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat sama musi radzić sobie z trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zasmucona Hancer z serialu Panna młoda patrzy przed siebie. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
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