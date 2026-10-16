W poprzednim odcinku Hancer zaczęła podejrzewać, że Melih chce ją zostawić. W tym czasie trwały gorączkowe przygotowania do ceremonii odnowienia przysięgi Cihana i Beyzy. Mine niespodziewanie znalazła naszyjnik należący do panny młodej, ale przestraszona Gülsüm wyrzuciła go do śmieci. Derya postanowiła z kolei dopiec Yoncy i przecięła przewody elektryczne. Po tych wydarzeniach napięcie w rezydencji tylko rośnie.

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„Panna młoda” odcinek 232 - streszczenie

Hancer przypadkiem podsłucha rozmowę Meliha z Sinem. Dowie się, że oboje nie zamierzają zostawić jej w spokoju. Komisarz wezwie Engina na rozmowę, a zbieracz makulatury odda znaleziony naszyjnik. Cihan nie będzie jednak myślał o odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Wypomni Beyzie, że usunęła pierwszą ciążę i odebrała im szansę na córkę.

„Panna młoda” odcinek 232 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

232. odcinek serialu „Panna młoda” będzie można obejrzeć 24 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:15. Warto jednak sprawdzić program telewizyjny, ponieważ godzina emisji może ulec zmianie.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat sama musi radzić sobie z trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin