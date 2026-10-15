"Kuchenne rewolucje" - Bistro Turzno w Turznie. Po zmianie Królewska Rybka [MENU, ADRES, CENY]

"Kuchenne rewolucje" - odcinek 15.10.2026

W Turznie, miejscowości położonej kilkanaście kilometrów od Torunia, Marcin prowadził własne bistro. Po nieudanym biznesie sprzed lat, który kosztował go utratę rodzinnego domu, postanowił spróbować swoich sił w gastronomii. Postawił na street food – kebaby i dania obiadowe. Nowy biznes miał pomóc mu odzyskać stabilizację, jednak rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza, niż zakładał. W bezpośrednim sąsiedztwie pojawiła się konkurencja – restauracja i sklep oferujący fast foody. Dodatkowym wyzwaniem była praca w pojedynkę. Marcin sam zajmował się kuchnią, a doraźnie wspierały go córka i żona Monika. To właśnie Monika dostrzegała, że prowadzenie bistro bez odpowiedniego wsparcia odbijało się na jakości serwowanych dań i czystości lokalu. Narastające problemy prowadziły do napięć między małżonkami, a Monika coraz bardziej obawiała się, że jej mąż po raz kolejny popełni kosztowny biznesowy błąd. Dumny Marcin niechętnie przyjmował pomoc, dlatego Monika uznała, że do zmiany podejścia może przekonać go już tylko Magda Gessler. Słynne restauratorka dokonała rewolucji i zmieniła Bistro Turzno na Królewską Rybkę. Co i za ile można tam teraz zjeść?

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Magda Gessler stanowczo o napiwkach

Królewska Rybka w Turznie - MENU, CENY

Oto wybrane dania z karty:

Krem z pora — 20 zł

Rosół wieprzowo-kaczy — 19 zł

Zupa Rybna — 22 zł

Zupa Sezonowa — 19 zł

Pstrąg, ziemniaki młode, opiekane, szparagi w sosie autorskim — 49 zł

Kotlet schabowy tradycyjny z purée ziemniaczanym i mizerią — 28 zł

Kotlet schabowy dobijany z karkówką, przedzielony boczkiem z pieczonymi ziemniakami i surówką — 35 zł

Rolada z karkówki, pieczona w sosie własnym z pieczonymi ziemniakami — 29 zł

Jesiotr w marynacie własnej, smażony na maśle klarowanym, z purée ziemniaczanym, z sosem — 58 zł

Sum w marynacie własnej, z purée ziemniaczanym, z chrzanem i masłem — 48 zł

Królewska Rybka w Turznie - ADRES

Gdzie dokładnie w Turznie znajduje się lokal Królewska Rybka? Jego adres to Toruńska 27, 87-148 Turzno.