Krajowy fenomen taneczny. Fabuła i sukces "Kochaj i tańcz"

Polska kinematografia 6 marca 2009 roku wzbogaciła się o produkcję, która przyciągnęła do kin ogromne tłumy widzów. Od kinowej premiery "Kochaj i tańcz" minęło już 17 lat, a obraz w reżyserii Bruce'a Parramore'a do dziś budzi u wielu sentyment. Była to pierwsza tak duża rodzima produkcja taneczna, która zgrabnie połączyła elementy klasycznej komedii romantycznej z widowiskowymi układami choreograficznymi.

Fabuła skupiała się na zderzeniu dwóch zupełnie różnych światów. Główna bohaterka Hania skrupulatnie przygotowywała się do stabilnego życia i ślubu, jednak jej poukładane plany uległy zmianie po niespodziewanym spotkaniu Wojtka. Chłopak był pełnym pasji tancerzem ulicznym z wielkimi marzeniami o karierze. Ich relacja rozwijała się na parkiecie, a w tle przewijał się skomplikowany wątek trudnych stosunków Hani z jej ojcem, słynnym choreografem Janem Kettlerem. Historia miłości budowanej poprzez taniec szybko zaskarbiła sobie ogromną sympatię polskiej publiczności.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Plejada gwiazd. Aktorzy wcielający się w główne postacie na ekranie

Niezaprzeczalnym atutem tej muzycznej produkcji była starannie dobrana obsada. Twórcy postawili na znane nazwiska polskiego kina oraz niezwykle utalentowanych artystów młodego pokolenia. Na ekranie błyszczeli nie tylko aktorzy, ale też profesjonalni tancerze kojarzeni z popularnych wówczas programów telewizyjnych o tematyce rozrywkowej.

Główne oraz drugoplanowe role w kultowym filmie zagrali

Izabella Miko jako młoda dziennikarka Hania

jako młoda dziennikarka Hania Mateusz Damięcki wcielający się w utalentowanego Wojtka

wcielający się w utalentowanego Wojtka Katarzyna Figura grająca Basię, matkę Hani

grająca Basię, matkę Hani Jacek Koman występujący jako Jan Kettler, ojciec głównej bohaterki

występujący jako Jan Kettler, ojciec głównej bohaterki Krzysztof Globisz jako Krzysztof, troskliwy ojciec Wojtka

jako Krzysztof, troskliwy ojciec Wojtka Wojciech Mecwaldowski w roli energicznego Sławka

w roli energicznego Sławka Katarzyna Herman wcielająca się w postać Moniki

wcielająca się w postać Moniki Rafał Królikowski jako Remigiusz, wymagający redaktor naczelny magazynu

Zaskakująca przemiana obsady po latach. Zobacz dawne gwiazdy dziś

Upływający czas pozostawia widoczny ślad na każdym z nas, a gwiazdy polskiego show-biznesu nie są w tej kwestii żadnym wyjątkiem. Ponad półtorej dekady od premiery to wystarczająco dużo czasu, aby wizerunek ekranowych ulubieńców uległ drastycznej zmianie. Dawni odtwórcy głównych ról wyglądają dziś zupełnie inaczej niż w czasach, gdy brylowali na parkiecie w rytm filmowej muzyki.

Mateusz Damięcki zrezygnował z gładkiego, młodzieńczego wizerunku na rzecz znacznie dojrzalszego wyglądu, a Izabella Miko przeszła fascynującą ewolucję stylu. Pozostali członkowie obsady również zmienili fryzury, zyskali nowe rysy twarzy i całkowicie odmienili swoje codzienne stylizacje. Różnica między rokiem 2009 a dniem dzisiejszym jest ogromna, co doskonale widać na zestawieniach ujęć z przeszłości oraz z najnowszych wydarzeń branżowych.

Aby w pełni docenić te niezwykłe metamorfozy wizualne, warto przyjrzeć się z bliska przygotowanym fotografiom. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii poniżej, gdzie można na własne oczy zobaczyć, jak upływ lat wpłynął na aktorów ze słynnej komedii "Kochaj i tańcz".