Halloween zbliża się wielkimi krokami. Te dekoracje zrobisz w domu bez wydawania fortuny. Sezonowe DIY

Halloweenowe dekoracje nie muszą kosztować fortuny, ponieważ efektowne ozdoby można przygotować samodzielnie z papieru, słoików, resztek materiałów i przedmiotów, które często mamy już w domu.

Zwykłe dynie, szklane lampiony czy papierowe sylwetki nietoperzy mogą całkowicie odmienić wnętrze i nadać mu mroczny klimat bez konieczności kupowania gotowych zestawów dekoracyjnych.

Warto postawić na spójną kolorystykę i udekorować jedno wybrane miejsce, na przykład komodę, parapet lub stolik przy wejściu, aby stworzyć efektowną aranżację niewielkim kosztem.

Samodzielne przygotowywanie ozdób to także pomysł na kreatywną zabawę z dziećmi, a część dekoracji można zachować na kolejny rok, dzięki czemu halloweenowe DIY będzie jeszcze bardziej ekonomiczne.

Halloween 2026 - DIY

Dynie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Halloween, ale nie każdą trzeba wydrążać i wycinać w niej straszne miny. Jeśli chcesz uniknąć bałaganu, możesz pomalować niewielkie dynie farbami akrylowymi, dodać im oczy z papieru albo ozdobić je czarnymi wzorami. Ciekawy efekt daje również połączenie kilku dyń w różnych rozmiarach i ustawienie ich na tacy, komodzie lub parapecie. Wystarczy kilka dodatków, by stworzyć dekorację, która będzie wyglądała jak gotowa aranżacja ze sklepu.

Jeśli nie masz prawdziwych dyń, możesz wykorzystać papierowe lub plastikowe odpowiedniki. Takie ozdoby da się przechowywać i wykorzystywać w kolejnych latach. Warto postawić na jeden motyw kolorystyczny, na przykład czerń i pomarańcz, albo połączyć biel, szarość i złoto, jeśli zależy ci na bardziej eleganckim efekcie. Nie trzeba też idealnie odwzorowywać gotowych inspiracji z internetu. Czasem najbardziej urocze dekoracje powstają właśnie wtedy, gdy każda z nich wygląda nieco inaczej.

Dynia na Halloween - dekoracja z tkaniny

Te ozdoby zrobisz sam w domu – Halloween 2026

Zwykłe szklane słoiki można zamienić w małe lampiony. Wystarczy ozdobić je papierowymi sylwetkami nietoperzy, duchów lub pajęczyn, a do środka włożyć bezpieczną lampkę LED. Takie dekoracje dobrze wyglądają ustawione na parapecie, półce albo w grupie na stole. Ważne, by nie umieszczać w pobliżu papieru i tkanin prawdziwych płomieni. Jeśli zależy ci na świetle świecy, wybierz odpowiedni świecznik i zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.

Kolejnym pomysłem są papierowe nietoperze, które można wyciąć z czarnego brystolu i przykleić do ściany za pomocą delikatnej taśmy, wcześniej sprawdzając, czy nie uszkodzi powierzchni. Kilka sylwetek ułożonych w kształt stada może stworzyć ciekawy efekt nad komodą lub przy wejściu do pokoju. Z kolei ze starych kawałków białej tkaniny można przygotować małe duszki, a z kartonu wyciąć dekoracyjne napisy. Takie ozdoby nie wymagają drogich materiałów, a ich wygląd można dopasować do wnętrza.

Jak stworzyć halloweenowy klimat niewielkim kosztem?

Najlepiej zacząć od jednego miejsca, które stanie się głównym punktem dekoracyjnym. Może to być komoda, parapet, stolik przy wejściu albo fragment ściany. Ustaw tam dynie, lampiony i kilka papierowych ozdób, a całość uzupełnij gałązkami lub jesiennymi liśćmi. Dzięki temu nie trzeba dekorować każdego pomieszczenia, by uzyskać wyraźny efekt. Warto również wykorzystać rzeczy, które już masz, zamiast kupować kolejne akcesoria wyłącznie na jedną okazję.