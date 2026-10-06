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W poprzednim odcinku Beyza powiedziała Nusretowi, że Yonca zmieniła zeznania po rozmowie z Mukadder. Wkrótce potem Hancer zobaczyła, jak Beyza wychodzi z dzieckiem z domu Yoncy. Chwilę później doszło do dramatycznej sytuacji. Beyza nagle popchnęła wózek z dzieckiem prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. W tym czasie Sila naprawiała cieknący kran, a Engin patrzył na nią z coraz większym zauroczeniem.
„Panna młoda” odcinek 222 - streszczenie
Po dramatycznym incydencie adwokat Beyzy zerwie z nią współpracę. Engin będzie coraz bardziej zniechęcony sytuacją i zacznie rozważać odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znajdzie Cihana nieprzytomnego i natychmiast zorganizuje pomoc. Gdy Cihan odzyska świadomość w szpitalu, Hancer powie mu, gdzie przebywają Beyza i dziecko.
„Panna młoda” odcinek 222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
222. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce można sprawdzić w programie stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder ma wobec młodej kobiety własne plany. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Çisel Kuskan jako Beyza