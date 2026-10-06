W poprzednim odcinku Beyza powiedziała Nusretowi, że Yonca zmieniła zeznania po rozmowie z Mukadder. Wkrótce potem Hancer zobaczyła, jak Beyza wychodzi z dzieckiem z domu Yoncy. Chwilę później doszło do dramatycznej sytuacji. Beyza nagle popchnęła wózek z dzieckiem prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. W tym czasie Sila naprawiała cieknący kran, a Engin patrzył na nią z coraz większym zauroczeniem.

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„Panna młoda” odcinek 222 - streszczenie

Po dramatycznym incydencie adwokat Beyzy zerwie z nią współpracę. Engin będzie coraz bardziej zniechęcony sytuacją i zacznie rozważać odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znajdzie Cihana nieprzytomnego i natychmiast zorganizuje pomoc. Gdy Cihan odzyska świadomość w szpitalu, Hancer powie mu, gdzie przebywają Beyza i dziecko.

„Panna młoda” odcinek 222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

222. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce można sprawdzić w programie stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder ma wobec młodej kobiety własne plany. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Çisel Kuskan jako Beyza