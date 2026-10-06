"Panna młoda": streszczenie odcinka 222

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-06 10:25

W 222 odcinku serialu „Panna młoda” Hancer natrafi na nieprzytomnego Cihana. Nie będzie miała chwili do stracenia i natychmiast zadba o pomoc dla męża. Tymczasem po dramatycznym incydencie Beyza zostanie sama z poważnym problemem. Jej sytuacja może skomplikować się jeszcze bardziej.

W poprzednim odcinku Beyza powiedziała Nusretowi, że Yonca zmieniła zeznania po rozmowie z Mukadder. Wkrótce potem Hancer zobaczyła, jak Beyza wychodzi z dzieckiem z domu Yoncy. Chwilę później doszło do dramatycznej sytuacji. Beyza nagle popchnęła wózek z dzieckiem prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. W tym czasie Sila naprawiała cieknący kran, a Engin patrzył na nią z coraz większym zauroczeniem.

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„Panna młoda” odcinek 222 - streszczenie

Po dramatycznym incydencie adwokat Beyzy zerwie z nią współpracę. Engin będzie coraz bardziej zniechęcony sytuacją i zacznie rozważać odejście z rodzinnego holdingu. Hancer znajdzie Cihana nieprzytomnego i natychmiast zorganizuje pomoc. Gdy Cihan odzyska świadomość w szpitalu, Hancer powie mu, gdzie przebywają Beyza i dziecko.

„Panna młoda” odcinek 222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

222. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce można sprawdzić w programie stacji.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny, a jego matka Mukadder uważa Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder ma wobec młodej kobiety własne plany. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Çisel Kuskan jako Beyza
Cihan z serialu Panna młoda patrzy smutnym wzrokiem przed siebie. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
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