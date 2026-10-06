W poprzednim odcinku Hubert odwiedził Adama w szpitalu. Chłopak oskarżył rodzinę Pyrków o zlecenie ataku i zażądał pieniędzy w zamian za milczenie. Asia przeżyła wstrząs, gdy dowiedziała się o radykalnych działaniach Daniela. Justin cieszył się, gdy komisarz Majak zatrzymał Karolinę i doprowadził do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, aresztowanym ekspertem od deepfake'ów. Zeznania przestępcy mocno obciążyły Stańską. Tymczasem Broda po rozmowie z ciotką połączył sprawę ojca ze stadniną. Podejrzewał, że trop prowadzi do dżokeja, dlatego poprosił Rawiczową o pomoc. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3419 - streszczenie

Hubert zgłosi na policji atak na Adama. Podczas przesłuchania zastraszony chłopak będzie jednak twierdził, że nie rozpoznaje Daniela. Asia zapyta Natalię, jakie ma szanse w sporze sądowym z Lucyną, ale prawniczka nie będzie miała dla niej dobrych wieści. Bruno porozmawia z Amelią, która dowie się o aresztowaniu Karoliny i ostrzeże syna przed mściwą naturą jego partnerki. Gdy Karolina wyjdzie na wolność, Stański zacznie trzymać ją na dystans. Będzie nalegał, by zrezygnowała z pracy w hotelu i zajęła się prowadzeniem domu. Tymczasem Kacper znów trafi do Feel Good, gdzie coraz mocniej ulegnie urokowi Luizy. Kolejne spotkanie z kobietą zmotywuje go do działania.

„Barwy szczęścia” odcinek 3419 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3419 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku. Emisję będzie można obejrzeć w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. To wieczorna pora emisji serialu.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Akcja skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia, których losy często się ze sobą splatają. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Obok wątków miłosnych i zawodowych pojawiają się też sprawy społeczne, komediowe oraz kryminalne. To opowieść o różnych pokoleniach, sąsiadach, rodzinach i przyjaciołach. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak