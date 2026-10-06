Spis treści
W poprzednim odcinku Hubert odwiedził Adama w szpitalu. Chłopak oskarżył rodzinę Pyrków o zlecenie ataku i zażądał pieniędzy w zamian za milczenie. Asia przeżyła wstrząs, gdy dowiedziała się o radykalnych działaniach Daniela. Justin cieszył się, gdy komisarz Majak zatrzymał Karolinę i doprowadził do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, aresztowanym ekspertem od deepfake'ów. Zeznania przestępcy mocno obciążyły Stańską. Tymczasem Broda po rozmowie z ciotką połączył sprawę ojca ze stadniną. Podejrzewał, że trop prowadzi do dżokeja, dlatego poprosił Rawiczową o pomoc. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3419 - streszczenie
Hubert zgłosi na policji atak na Adama. Podczas przesłuchania zastraszony chłopak będzie jednak twierdził, że nie rozpoznaje Daniela. Asia zapyta Natalię, jakie ma szanse w sporze sądowym z Lucyną, ale prawniczka nie będzie miała dla niej dobrych wieści. Bruno porozmawia z Amelią, która dowie się o aresztowaniu Karoliny i ostrzeże syna przed mściwą naturą jego partnerki. Gdy Karolina wyjdzie na wolność, Stański zacznie trzymać ją na dystans. Będzie nalegał, by zrezygnowała z pracy w hotelu i zajęła się prowadzeniem domu. Tymczasem Kacper znów trafi do Feel Good, gdzie coraz mocniej ulegnie urokowi Luizy. Kolejne spotkanie z kobietą zmotywuje go do działania.
„Barwy szczęścia” odcinek 3419 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3419 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku. Emisję będzie można obejrzeć w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. To wieczorna pora emisji serialu.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Akcja skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia, których losy często się ze sobą splatają. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Obok wątków miłosnych i zawodowych pojawiają się też sprawy społeczne, komediowe oraz kryminalne. To opowieść o różnych pokoleniach, sąsiadach, rodzinach i przyjaciołach. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak