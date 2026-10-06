"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3419

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-06 9:32

W 3419 odcinku „Barw szczęścia” Hubert zgłosi na policji atak na Adama. Podczas przesłuchania chłopak znajdzie się pod ogromną presją. Strach sprawi, że nie będzie chciał wskazać Daniela. Hubert nie zamierza jednak zostawić tej sprawy bez reakcji.

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Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Hubert odwiedził Adama w szpitalu. Chłopak oskarżył rodzinę Pyrków o zlecenie ataku i zażądał pieniędzy w zamian za milczenie. Asia przeżyła wstrząs, gdy dowiedziała się o radykalnych działaniach Daniela. Justin cieszył się, gdy komisarz Majak zatrzymał Karolinę i doprowadził do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, aresztowanym ekspertem od deepfake'ów. Zeznania przestępcy mocno obciążyły Stańską. Tymczasem Broda po rozmowie z ciotką połączył sprawę ojca ze stadniną. Podejrzewał, że trop prowadzi do dżokeja, dlatego poprosił Rawiczową o pomoc. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3419 - streszczenie

Hubert zgłosi na policji atak na Adama. Podczas przesłuchania zastraszony chłopak będzie jednak twierdził, że nie rozpoznaje Daniela. Asia zapyta Natalię, jakie ma szanse w sporze sądowym z Lucyną, ale prawniczka nie będzie miała dla niej dobrych wieści. Bruno porozmawia z Amelią, która dowie się o aresztowaniu Karoliny i ostrzeże syna przed mściwą naturą jego partnerki. Gdy Karolina wyjdzie na wolność, Stański zacznie trzymać ją na dystans. Będzie nalegał, by zrezygnowała z pracy w hotelu i zajęła się prowadzeniem domu. Tymczasem Kacper znów trafi do Feel Good, gdzie coraz mocniej ulegnie urokowi Luizy. Kolejne spotkanie z kobietą zmotywuje go do działania.

„Barwy szczęścia” odcinek 3419 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3419 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku. Emisję będzie można obejrzeć w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. To wieczorna pora emisji serialu.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Akcja skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia, których losy często się ze sobą splatają. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. Obok wątków miłosnych i zawodowych pojawiają się też sprawy społeczne, komediowe oraz kryminalne. To opowieść o różnych pokoleniach, sąsiadach, rodzinach i przyjaciołach. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3417
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barwy szczęścia