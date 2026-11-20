Kozo Tashima startuje w wyborach na prezydenta FIFA przeciwko obecnemu szefowi Gianniemu Infantino. Japońskiego działacza skłoniła do tego decyzja o anulowaniu kary dla Folarina Baloguna. W lipcu podczas mistrzostw świata amerykański napastnik uniknął automatycznego zawieszenia na jeden mecz za czerwoną kartkę. Dzięki temu piłkarz wystąpił w spotkaniu przeciwko Belgii.

Sytuacja miała miejsce po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że osobiście poprosił Infantino o ponowne rozpatrzenie sankcji. Komisja dyscyplinarna organizacji tłumaczyła wówczas, że działa w pełni niezależnie i posiada uprawnienia do zawieszania kar wykluczenia.

Kozo Tashima zebrał poparcie. Japończyk chce przywrócić zaufanie do FIFA.

Kandydat pełni funkcję honorowego prezesa japońskiego związku (JFA) oraz zasiada w Radzie FIFA. Działacz zebrał wymagane poparcie pięciu federacji piłkarskich, co pozwoliło mu formalnie wystartować w wyborach. Jego głównym celem jest przywrócenie zaufania do światowej centrali.

Podczas konferencji prasowej Tashima przypomniał okoliczności przejęcia władzy przez Infantino po wybuchu skandalu korupcyjnego w 2016 roku.

„10 lat temu wydarzyło się coś podobnego i wtedy pan Infantino został sternikiem, aby przeprowadzić reformy i poprawić sytuację. Z pewnością dokonał wielu wspaniałych rzeczy. Jednak teraz, w 2026 roku, czyli 10 lat później, doszło do zdarzeń, w których zignorowano zasady ładu organizacyjnego” – powiedział Japończyk.

Gianni Infantino mierzy się z krytyką. Wybory zaplanowano na marzec.

Obecny prezydent FIFA od lata spotyka się z ostrą krytyką ze strony środowiska piłkarskiego. Powodem był plan sprzedaży części praw do mistrzostw świata prywatnym inwestorom. Szwajcar wycofał się z tego pomysłu pod presją otoczenia i przeprosił za sposób przedstawienia propozycji.

Mimo wielu zarzutów dotyczących sposobu zarządzania organizacją Infantino pozostaje głównym faworytem do zwycięstwa. Wybory nowego prezesa odbędą się 18 marca podczas Kongresu FIFA w Rabacie. Trzecim kandydatem ubiegającym się o to stanowisko jest Francuz Philippe Diallo.