Detektyw Mariusza namierzy Kasię w 1960 odcinku „M jak miłość”

W 1960 odcinku „M jak miłość” bezwzględny Mariusz zrobi wszystko, aby schwytać uciekającą Kasię. Mężczyzna nie otrzyma wsparcia od Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), dlatego zdecyduje się wynająć innego detektywa do wytropienia swojej żony.

Ścigana przez gwałciciela i mordercę kobieta w 1960 odcinku „M jak miłość” postanowi zmienić miejsce pobytu i opuści warszawski hotel wraz z córką Zosią. Kiedy w dotychczasowej kryjówce pojawi się Mariusz, Kasia zdoła uciec przed nim w ostatniej chwili i tym razem wybierze znacznie bardziej oddalone schronienie.

Cała ta pogoń za żoną zacznie przypominać w 1960 odcinku „M jak miłość” niebezpieczną zabawę w kotka i myszkę. Rozwścieczony do granic możliwości psychopata będzie skłonny zapłacić każde pieniądze wynajętemu detektywowi, byle tylko poznać aktualne miejsce ukrycia Kasi.

„- Masz coś dla mnie?” - zapyta detektywa Mariusz, z trudem panując nad swoimi nerwami. „- Te zdjęcia zrobiłem dziś przed południem. Pańska żona zameldowała się w hostelu Karino w Pruszkowie. Myślę, że tym razem uda się panu z nią porozmawiać...”

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Ucieczka Kasi przed Mariuszem w 1960 odcinku „M jak miłość”

Ostatecznie w 1960 odcinku „M jak miłość” niebezpieczny Mariusz osiągnie swój cel i uda się prosto do pruszkowskiego hostelu, w którym ukryje się jego żona z córką Zosią. Na miejscu spotka go jednak ogromne rozczarowanie, ponieważ pracownica recepcji poinformuje Sanockiego o wyjeździe poszukiwanej kobiety.

„-Moja żona, Katarzyna Sanocka, zameldowała się tu wczoraj. Dzwoniła, prosiła, żebym przyjechał po nią i po córkę. W którym pokoju je znajdę? - Spóźnił się pan. Wymeldowała się jakieś pół godziny temu...”

Fani serialu zastanawiają się też, czy Paulina Lasota odchodzi z „M jak miłość”, gdy serialowa Kasia rozpocznie zupełnie nowe życie po ucieczce przed Mariuszem, a jej dalsze losy są już znane.

Kipiący ze złości Mariusz w 1960 odcinku „M jak miłość” nie będzie zdawał sobie sprawy, że jego żona zmierza już bezpośrednio na lotnisko. Kobieta wyleci razem z córką do Bratysławy z nadzieją na bezpieczeństwo, wierząc, że za granicą morderca i gwałciciel nigdy ich nie odnajdzie.

Emisja 1960 odcinka „M jak miłość” w TVP2. Kiedy oglądać?

Premierowa emisja 1960 odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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