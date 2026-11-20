Sara w 1962 odcinku „M jak miłość” zawalczy o Mateusza i nie ustąpi Majce

Zbliżenie między Mateuszem a Sarą w 1962 odcinku „M jak miłość” stanie się powodem narastającej frustracji Majki. Dziewczynie najwyraźniej nie wystarcza fakt, że wcześniej doprowadziła już do rozpadu relacji Mostowiaka z Bogną (Sherazade Wolff). Tamta partnerka mimo wielkiego uczucia zdecydowała się odejść, ponieważ zrozumiała, że Majka już zawsze będzie obecna w życiu jej ukochanego.

Powstaje pytanie, czy w 1962 odcinku „M jak miłość” Sara powtórzy scenariusz Bogny i dopuści do tego, by Majka nadal manipulowała Mateuszem. Zachowanie studentki, która nieustannie prowokuje chłopaka, bawi się jego emocjami i flirtuje z nim, by za chwilę wrócić w ramiona swojego partnera Tomka, to czyste wyrachowanie. Nowa wybranka Mostowiaka okaże się jednak dla niej znacznie trudniejszą rywalką.

W 1962 odcinku „M jak miłość” starsza od chłopaka właścicielka klubu fitness zadba o to, aby całkowicie odciągnąć jego myśli od rzekomej przyjaciółki ze studiów. Kobieta sprawi, że Majka zejdzie na dalszy plan, a sama bez najmniejszego problemu uwiedzie Mateusza i zaciągnie go do sypialni.

Wspólna noc pełna namiętności, którą Mateusz i Sara spędzą w 1962 odcinku „M jak miłość”, stanie się ostatecznym dowodem na to, że Majka przestała mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie.

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Intryga Majki w 1962 odcinku „M jak miłość” spali na panewce. Mateusz zachowa dystans

Nowa para wybierze się wspólnie do Grabiny. W 1962 odcinku „M jak miłość” Sara będzie jednak musiała wrócić do Warszawy, aby załatwić pilne sprawy w swojej siłowni, dlatego zostawi Mateusza samego na spotkaniu przy grillu u przyjaciół, Eweliny (Anna Jarosik) oraz Michała (Tomasz Rożniatowski) Winarów.

Nieobecność rywalki natychmiast wykorzysta zazdrosna Majka, która w 1962 odcinku „M jak miłość” przystąpi do działania. Dziewczyna wyciągnie Mateusza na przechadzkę brzegiem rzeki, ale tym razem nie dojdzie między nimi do żadnych czułości ani flirtu, ponieważ Mostowiak zbuduje między nimi wyraźny mur i zachowa chłodny dystans.

Co więcej, gdy w 1962 odcinku „M jak miłość” Majka zacznie drążyć temat jego relacji z Sarą i dopytywać o zaawansowanie ich romansu, spotka się ze ścianą. Chłopak wykaże się pełną dyskrecją i nie zdradzi żadnych szczegółów dotyczących wydarzeń z ostatniej nocy. Taka dżentelmeńska postawa wobec nowej kochanki tylko jeszcze bardziej podsyci zazdrość wścibskiej koleżanki.

Kiedy oglądać 1962 odcinek „M jak miłość” w telewizji?

Premierowa emisja 1962 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.