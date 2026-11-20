Niebezpieczny błąd Ksawerego w 3456 odcinku „Barw szczęścia”

W 3456 odcinku „Barw szczęścia” Kasia i Łukasz przeżyją chwile grozy, do których doprowadzi nierozsądny internetowy challenge Ksawerego i jego kolegów oraz ich skrajnie bezmyślna zabawa.

Trzynastolatek dozna oparzeń podczas nagrywania wideo do internetu, a następnie przyjmie środki przeciwbólowe, popełniając przy tym błąd zagrażający życiu. Chłopiec zatai przed ojcem fakt posiadania zabandażowanej dłoni, a Łukasz będzie miał ogromne problemy z dobudzeniem syna. Jedynie dzięki cudowi nastolatek w odpowiednim momencie znajdzie się pod opieką lekarzy.

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Ksawery trafia do szpitala z oparzeniami w 3456 odcinku „Barw szczęścia”

Czuwający przy szpitalnym łóżku Sadowscy nadal będą drżeć o los dziecka w 3456 odcinku „Barw szczęścia”, w pełni doceniając powagę konsekwencji jego nierozważnych wyzwań z rówieśnikami. Pierwsze diagnozy medyczne przyniosą jednak ulgę i wykażą, że oparzenia trzynastolatka nie są bardzo groźne, a niebezpieczeństwo ustąpiło. Dotyczy to jednak wyłącznie samych obrażeń fizycznych.

Kasia i Łukasz odkrywają kłamstwo Ksawerego w 3456 odcinku „Barw szczęścia”

W 3456 odcinku „Barw szczęścia” nastolatek skłamie na temat przebiegu zdarzenia, ale prawdziwe czyny syna Sadowskich oraz jego znajomych szybko ujrzą światło dzienne. Kasia i Łukasz zrozumieją wówczas, że postawa trzynastolatka nieuchronnie zmierza ku następnemu nieszczęściu. Tym razem życie Ksawerego zostanie ocalone, lecz rodzice zaczną się obawiać, czy chłopiec nie wpadnie wkrótce na pomysł jeszcze bardziej ryzykownej zabawy w sieciowe wyzwania.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują niestety, że kłopoty wychowawcze z Ksawerym przybiorą na sile w kolejnych grudniowych odsłonach serialu „Barwy szczęścia”.

Kiedy oglądać 3456 odcinek „Barw szczęścia” w TVP2?

Telewizyjna premiera 3456 odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w poniedziałek, 7 grudnia 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.