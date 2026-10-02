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W poprzednim odcinku Beyza zatrzymała się u Yoncy. Sinem odzyskała nadzieję po wiadomości o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie rosło, aż Cihan stracił panowanie nad sobą i rzucił się z pięściami na Engina. Derya naciskała na Cemila, by wziął kredyt. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Panna młoda” odcinek 220 - streszczenie
Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, a napięcie wokół Cihana od razu wzrośnie. Po rozmowie z adwokatem mężczyzna dowie się, że jego sytuacja prawna nie jest po jego myśli. Zacznie też podejrzewać Hancer o złe intencje. Derya nie zdoła ukryć złości, gdy odkryje, że Yonca kupiła salon fryzjerski.
„Panna młoda” odcinek 220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
220. odcinek „Panny młodej” będzie można obejrzeć w sobotę, 10 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:15. Warto zapamiętać tę porę.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by opłacić leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między Hancer a Cihanem rodzi się miłość. Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin