W poprzednim odcinku Beyza zatrzymała się u Yoncy. Sinem odzyskała nadzieję po wiadomości o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie rosło, aż Cihan stracił panowanie nad sobą i rzucił się z pięściami na Engina. Derya naciskała na Cemila, by wziął kredyt. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Panna młoda” odcinek 220 - streszczenie

Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, a napięcie wokół Cihana od razu wzrośnie. Po rozmowie z adwokatem mężczyzna dowie się, że jego sytuacja prawna nie jest po jego myśli. Zacznie też podejrzewać Hancer o złe intencje. Derya nie zdoła ukryć złości, gdy odkryje, że Yonca kupiła salon fryzjerski.

„Panna młoda” odcinek 220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

220. odcinek „Panny młodej” będzie można obejrzeć w sobotę, 10 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:15. Warto zapamiętać tę porę.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by opłacić leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między Hancer a Cihanem rodzi się miłość. Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin