Posadź te kwiaty w pierwszym tygodniu października. W marcu ozdobią twój ogród

Sezon ogrodniczy wcale nie kończy się jesienią. Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że początek października to idealny czas na planowanie przyszłorocznych, kolorowych rabat.

Posadź teraz cebulki tych kwiatów, a twój ogród obudzi się do życia już w marcu, zachwycając pierwszymi, wczesnymi kwiatami.

Dowiedz się jak zaplanować sadzenie kwiatów w październiku, aby cieszyć się dywanem kwitnących roślin zaraz po zakończeniu zimy.

Jesień to dobry moment na planowanie wiosny

Kiedy dni stają się krótsze, a poranne przymrozki zaczynają zaglądać do ogrodów, wiele osób kończy sezonowe prace w ogrodzie. Początek października jest jednak świetnym momentem na sadzenie roślin cebulowych, które potrzebują nieco dłuższego okresu, aby móc się rozwinąć później zachwycać nas kwiatami. Na początku października ziemia jest jeszcze wystarczająco ciepła, by cebulki zdążyły się ukorzenić przed nadejściem zimy, a efekt z pewnością przyjemnie nas zaskoczy wraz z nadejściem wiosny.

Jak sadzić kwiaty jesienią?

Najważniejsza jest odpowiednia gleba oraz stanowisko. Większość roślin cebulowych lubi miejsca słoneczne lub lekko zacienione i przepuszczalne podłoże. Cebule warto umieszczać na głębokości około 2/3 ich wysokości. Nie trzeba przy tym przesadzać z pielęgnacją. Jesienne opady i zimowy chłód pomogą roślinom przygotować się do wiosennego startu.

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny

Posadź te kwiaty już teraz, wiosną zachwycą w ogrodzie

Do roślin, które warto posadzić na początku października, należą przede wszystkim krokusy. Te niewielkie kwiaty pojawiają się bardzo wcześnie, często jeszcze wtedy, gdy na trawnikach można dostrzec resztki śniegu. Krokusy najlepiej prezentują się sadzone w większych grupach. Fioletowe, białe czy żółte kwiaty tworzą wtedy efektowne plamy barw i od razu przyciągają wzrok. Co ważne, nie są szczególnie wymagające i dobrze radzą sobie zarówno na rabatach, jak i na trawnikach.

Wczesną wiosną ogród mogą ozdobić także przebiśniegi oraz ranniki zimowe. Przebiśniegi od lat kojarzą się z końcem zimy i początkiem nowego sezonu. Ich delikatne, białe kwiaty pojawiają się bardzo wcześnie, często już w marcu.

Ranniki z kolei zachwycają intensywnie żółtą barwą. Choć nie są tak popularne jak tulipany czy narcyzy, potrafią dodać rabatom wyjątkowego uroku. Posadzone jesienią odwdzięczą się kwitnieniem wtedy, gdy większość roślin dopiero budzi się do życia.

Wiosna zaczyna się jesienią

Choć październik kojarzy się raczej z grabieniem liści niż sadzeniem kwiatów, to właśnie teraz można wykonać pracę, która za kilka miesięcy przyniesie piękne efekty. Krokusy, przebiśniegi i ranniki należą do roślin, które warto zasadzić w ogrodzie już na początku października, aby w marcu cieszyć się dywanem kwiatów.

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