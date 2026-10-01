Jordan Loyd liderem Efesu w Eurolidze. Zespół ze Stambułu przegrał w Belgradzie

Znakomity występ reprezentanta Polski

Jordan Loyd spędził na parkiecie 23 minuty w meczu 3. kolejki Euroligi koszykarzy. Reprezentant Polski trafił trzy z pięciu rzutów za trzy punkty, dwa z trzech za dwa oraz wykorzystał wszystkie cztery rzuty wolne. Jego skuteczność była kluczowa dla zespołu ze Stambułu.

Oprócz zdobyczy punktowej, Loyd zanotował siedem zbiórek, trzy asysty i dwa przechwyty. Znakomita postawa przełożyła się na wskaźnik efektywności wynoszący 28, co było najlepszym wynikiem wśród wszystkich graczy biorących udział w spotkaniu. Niestety, pomimo świetnego występu, Anadolu Efes przegrał 72:77 z Crveną Zvezdą w Belgradzie.

Sytuacja w tabeli i kolejne wyzwania

Porażka w Belgradzie to już druga przegrana Anadolu Efesu Stambuł w trwającym sezonie Euroligi. Z kolei dla drużyny Crvenej Zvezdy było to pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach, co może być dla nich ważnym impulsem na kolejne mecze.

W piątek czekają nas kolejne koszykarskie emocje. W Stambule drużyna FC Barcelony, w której barwach występuje Aleksander Balcerowski, zmierzy się z miejscowym Besiktasem. Fani z niecierpliwością oczekują kolejnego polskiego akcentu w prestiżowych rozgrywkach.