Atak w Legnicy. 20-latek zwabiony do mieszkania i pozbawiony wolności

Interwencja policji po ucieczce 20-latka w Legnicy

28 września 2026 roku około godziny 19:40 dyżurny legnickiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, który miał zostać pobity i okradziony. Na miejscu funkcjonariusze zastali 20-latka, który znajdował się w stanie silnego roztrzęsienia i posiadał widoczne obrażenia. Mężczyzna wyjaśnił, że chwilę wcześniej zdołał uciec z mieszkania, do którego został zwabiony pod pretekstem rozmowy przez znajome mu osoby. Po wejściu do środka został pozbawiony możliwości swobodnego opuszczenia lokalu, a sprawcy przy użyciu przemocy i gróźb zmusili go do oddania telefonu komórkowego.

Przemoc i zastraszanie w zamkniętym mieszkaniu

Według relacji pokrzywdzonego napastnicy wielokrotnie go atakowali, zastraszali oraz poniżali. Podczas zdarzenia mężczyźnie obcinano włosy oraz zmuszano go do zachowań, które mogły stanowić zagrożenie dla jego zdrowia. 20-latek wykorzystał moment nieuwagi sprawców i uciekł z lokalu, po czym niezwłocznie wezwał pomoc. Policjanci pod wskazanym adresem zatrzymali nietrzeźwą 38-letnią kobietę oraz 44-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu przedmioty, które mogły zostać wykorzystane podczas ataku.

Tymczasowy areszt dla zatrzymanych i decyzja sądu rodzinnego

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że w zdarzeniu uczestniczyła również 15-letnia dziewczyna. Funkcjonariusze z wydziału do spraw nieletnich przekazali zebrany materiał do sądu rodzinnego, który zdecydował o skierowaniu nastolatki do ośrodka kuratorskiego. Wobec dorosłych osób Prokuratura Rejonowa w Legnicy wystąpiła z wnioskiem o najsurowszy środek zapobiegawczy. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 38-latki oraz 44-latka tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi teraz kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl