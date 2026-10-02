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Kultowa produkcja sprzed lat i wciągająca historia miłosna
Gdy polska komedia romantyczna "Dlaczego nie" zadebiutowała na ekranach 19 stycznia 2007 roku, błyskawicznie przyciągnęła rzesze widzów szukających lekkiej i wzruszającej rozrywki. Od tamtego momentu minęło już 19 lat, a sama produkcja wciąż budzi spory sentyment. Fabuła opowiada o losach Małgosi, młodej dziewczyny z prowincji, która przyjeżdża do Warszawy z marzeniami o dostaniu się na Akademię Sztuk Pięknych, znalezieniu wymarzonej pracy oraz spotkaniu idealnego mężczyzny. Początkowo bohaterka wiąże się z Piotrem i podejmuje pracę w firmie cateringowej, jednak jej ambicje sięgają znacznie wyżej. Próbuje swoich sił w prestiżowej agencji reklamowej i właśnie tam poznaje przystojnego prezesa Jana, którego omyłkowo bierze za ochroniarza. Sytuację mocno komplikuje obecność uwodzicielskiej Renaty, która darzy Jana uczuciem i z czystej zazdrości postanawia podmienić teczki z doskonałym projektem reklamowym Małgosi.
Plejada gwiazd i zaskakujące decyzje castingowe
Proces doboru aktorów do tego filmu był niezwykle innowacyjny jak na tamte czasy, ponieważ obsadę głównych ról wybierali sami internauci w specjalnym plebiscycie. Chociaż głosowanie wygrali Maciej Zakościelny oraz Małgorzata Kożuchowska, ostatecznie to inna aktorka otrzymała szansę zagrania pierwszoplanowej postaci żeńskiej. Na ekranie zgromadzono najgorętsze nazwiska tamtego okresu.
- Maciej Zakościelny grający rolę przystojnego Jana
- Anna Cieślak wcielająca się w postać głównej bohaterki Małgosi
- Małgorzata Kożuchowska jako uwodzicielska i podstępna Renata
- Antoni Pawlicki odgrywający postać Piotra
- Tomasz Kot pojawiający się na ekranie jako Dawid
- Joanna Jabłczyńska kreująca postać Moniki
- Anna Przybylska występująca w roli pani Ani
Zdumiewająca metamorfoza aktorów po blisko dwóch dekadach
Upływający czas bywa nieubłagany, ale w przypadku gwiazd tej produkcji przyniósł wiele fascynujących zmian wizerunkowych. Minione 19 lat od premiery filmu wyraźnie wpłynęło na wygląd aktorów, którzy dzisiaj prezentują się zupełnie inaczej niż w czasach swojej wczesnej kariery. Zmianie uległy ich fryzury, rysy twarzy, sylwetki oraz ogólny styl, co doskonale obrazuje, jak długą drogę przeszli w polskim show-biznesie. Wielu z nich przeszło spektakularne wizualne transformacje, dojrzewając na oczach widzów. Aby przekonać się na własne oczy o sile upływającego czasu, warto zajrzeć do przygotowanej przez nas galerii zdjęć, gdzie dokładnie widać, jak bardzo zmienili się członkowie tej wyjątkowej obsady od momentu wejścia na plan zdjęciowy.