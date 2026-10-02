Kultowa produkcja sprzed lat i wciągająca historia miłosna

Gdy polska komedia romantyczna "Dlaczego nie" zadebiutowała na ekranach 19 stycznia 2007 roku, błyskawicznie przyciągnęła rzesze widzów szukających lekkiej i wzruszającej rozrywki. Od tamtego momentu minęło już 19 lat, a sama produkcja wciąż budzi spory sentyment. Fabuła opowiada o losach Małgosi, młodej dziewczyny z prowincji, która przyjeżdża do Warszawy z marzeniami o dostaniu się na Akademię Sztuk Pięknych, znalezieniu wymarzonej pracy oraz spotkaniu idealnego mężczyzny. Początkowo bohaterka wiąże się z Piotrem i podejmuje pracę w firmie cateringowej, jednak jej ambicje sięgają znacznie wyżej. Próbuje swoich sił w prestiżowej agencji reklamowej i właśnie tam poznaje przystojnego prezesa Jana, którego omyłkowo bierze za ochroniarza. Sytuację mocno komplikuje obecność uwodzicielskiej Renaty, która darzy Jana uczuciem i z czystej zazdrości postanawia podmienić teczki z doskonałym projektem reklamowym Małgosi.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Plejada gwiazd i zaskakujące decyzje castingowe

Proces doboru aktorów do tego filmu był niezwykle innowacyjny jak na tamte czasy, ponieważ obsadę głównych ról wybierali sami internauci w specjalnym plebiscycie. Chociaż głosowanie wygrali Maciej Zakościelny oraz Małgorzata Kożuchowska, ostatecznie to inna aktorka otrzymała szansę zagrania pierwszoplanowej postaci żeńskiej. Na ekranie zgromadzono najgorętsze nazwiska tamtego okresu.

Maciej Zakościelny grający rolę przystojnego Jana

grający rolę przystojnego Jana Anna Cieślak wcielająca się w postać głównej bohaterki Małgosi

wcielająca się w postać głównej bohaterki Małgosi Małgorzata Kożuchowska jako uwodzicielska i podstępna Renata

jako uwodzicielska i podstępna Renata Antoni Pawlicki odgrywający postać Piotra

odgrywający postać Piotra Tomasz Kot pojawiający się na ekranie jako Dawid

pojawiający się na ekranie jako Dawid Joanna Jabłczyńska kreująca postać Moniki

kreująca postać Moniki Anna Przybylska występująca w roli pani Ani

Zdumiewająca metamorfoza aktorów po blisko dwóch dekadach

Upływający czas bywa nieubłagany, ale w przypadku gwiazd tej produkcji przyniósł wiele fascynujących zmian wizerunkowych. Minione 19 lat od premiery filmu wyraźnie wpłynęło na wygląd aktorów, którzy dzisiaj prezentują się zupełnie inaczej niż w czasach swojej wczesnej kariery. Zmianie uległy ich fryzury, rysy twarzy, sylwetki oraz ogólny styl, co doskonale obrazuje, jak długą drogę przeszli w polskim show-biznesie. Wielu z nich przeszło spektakularne wizualne transformacje, dojrzewając na oczach widzów. Aby przekonać się na własne oczy o sile upływającego czasu, warto zajrzeć do przygotowanej przez nas galerii zdjęć, gdzie dokładnie widać, jak bardzo zmienili się członkowie tej wyjątkowej obsady od momentu wejścia na plan zdjęciowy.