Zdarzenie przed komendą w Ciechanowie. 78-latek zostawił pod autem torby z paliwem

Interwencja policji w Ciechanowie

1 października 2026 roku około godziny 10:00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wyczuwalny był intensywny zapach paliwa. Początkowo mundurowi przypuszczali, że substancja mogła wyciec z jednego z zaparkowanych tam samochodów. Po szybkim sprawdzeniu okazało się jednak, że do żadnego wycieku nie doszło. Pod jednym z cywilnych aut funkcjonariusze znaleźli dwie torby wypełnione paliwem oraz świeczkę.

Monitoring z budynku komendy

Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia przedmiotów i natychmiast zaczęli wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Kluczowym elementem działań było sprawdzenie nagrań z kamer monitoringu znajdujących się na budynku komendy. Na filmie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę ubranego w czarny płaszcz oraz czapkę, który prowadził rower. Osoba ta najprawdopodobniej pozostawiła pod samochodem wskazane przedmioty.

Zatrzymanie 78-letniego mieszkańca Ciechanowa

Na podstawie zapisu z kamer policjanci szybko wytypowali mężczyznę i ustalili jego miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali pod wyznaczony adres, gdzie zastali podejrzewanego oraz rower odpowiadający temu zarejestrowanemu przez monitoring. 78-letni mieszkaniec Ciechanowa został zatrzymany w kilkanaście minut po całym zdarzeniu. Mundurowi prowadzą teraz czynności w kierunku usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zagrożenia w codziennej służbie policjantów

Codzienna służba funkcjonariuszy wiąże się z koniecznością reagowania na różne zagrożenia, których często nie da się wcześniej przewidzieć. Policjanci każdego dnia podejmują interwencje, podczas których mogą być narażeni na agresję, kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub substancjami oraz nieprzewidywalne zachowania innych osób. Dlatego w ich pracy tak ważna jest czujność, szybka reakcja oraz wzajemna dbałość o bezpieczeństwo podczas każdej podejmowanej akcji.

Źródło: Policja.pl