W poprzednim odcinku Mukadder odwiedziła Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnalazła Yoncę i ostrzegła ją przed nadciągającym zagrożeniem. Yonca skontaktowała się z Hancer, a później podjęła radykalną decyzję: złożyła zeznania na policji. Tymczasem Sinem znalazła list Meliha. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Panna młoda” odcinek 210 - streszczenie

Dziecko i Beyza przejdą testy DNA. Sila zacznie łączyć fakty, a cień podejrzeń padnie na Mukadder. W tym całym zamieszaniu Derya umrze ze strachu. Kłopoty Beyzy i Nusreta będą narastać. Cihan zdecyduje się na trudną rozmowę z matką.

„Panna młoda” odcinek 210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

210. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Powtórkę lub dostępność w innych źródłach warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by sfinansować leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny i zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, do którego namawia go matka, Mukadder. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder ma wobec dziewczyny własne plany. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin