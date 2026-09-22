"Panna młoda": streszczenie odcinka 210

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-22 7:03

W 210. odcinku „Panny młodej” Sila zacznie łączyć fakty, a jej podejrzenia padną na Mukadder. Tymczasem Cihan zdecyduje się na trudną rozmowę z matką. Napięcie wokół Beyzy i Nusreta będzie tylko rosło.

W poprzednim odcinku Mukadder odwiedziła Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnalazła Yoncę i ostrzegła ją przed nadciągającym zagrożeniem. Yonca skontaktowała się z Hancer, a później podjęła radykalną decyzję: złożyła zeznania na policji. Tymczasem Sinem znalazła list Meliha. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Panna młoda” odcinek 210 - streszczenie

Dziecko i Beyza przejdą testy DNA. Sila zacznie łączyć fakty, a cień podejrzeń padnie na Mukadder. W tym całym zamieszaniu Derya umrze ze strachu. Kłopoty Beyzy i Nusreta będą narastać. Cihan zdecyduje się na trudną rozmowę z matką.

„Panna młoda” odcinek 210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

210. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Powtórkę lub dostępność w innych źródłach warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by sfinansować leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny i zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, do którego namawia go matka, Mukadder. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder ma wobec dziewczyny własne plany. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Cihan z serialu Panna młoda siedzi w aucie z zamyśloną miną. O losach bohatera przeczytasz na Eska.
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