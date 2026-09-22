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W poprzednim odcinku Mukadder odwiedziła Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnalazła Yoncę i ostrzegła ją przed nadciągającym zagrożeniem. Yonca skontaktowała się z Hancer, a później podjęła radykalną decyzję: złożyła zeznania na policji. Tymczasem Sinem znalazła list Meliha. Co tym razem czeka bohaterów?
„Panna młoda” odcinek 210 - streszczenie
Dziecko i Beyza przejdą testy DNA. Sila zacznie łączyć fakty, a cień podejrzeń padnie na Mukadder. W tym całym zamieszaniu Derya umrze ze strachu. Kłopoty Beyzy i Nusreta będą narastać. Cihan zdecyduje się na trudną rozmowę z matką.
„Panna młoda” odcinek 210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
210. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. Powtórkę lub dostępność w innych źródłach warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by sfinansować leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą zamożnej rodziny i zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, do którego namawia go matka, Mukadder. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Z czasem między Hancer i Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder ma wobec dziewczyny własne plany. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin