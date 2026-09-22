"Felicita": streszczenie odcinka 10

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-22 6:57

W 10. odcinku „Felicity” Zośka spróbuje zostawić za sobą to, co wydarzyło się w jej życiu. Jednocześnie nie przestanie szukać odpowiedzi w sprawie domu i przelewów do Giulii. Marco zwróci się do niej z propozycją, która może wiele zmienić. W grę wejdzie przyjazd Giulii i Nico do Warszawy.

W poprzednim odcinku Zośka coraz mocniej odczuwała skutki kłamstw Kamila. Przypadkowe spotkanie z dawnym przyjacielem dało jej chwilę wytchnienia od trudnej przeszłości. Giulia próbowała wesprzeć Davidego, który zmagał się z problemami rodzinnymi. Oliwia wyjaśniła nieporozumienie z Alką. Po czterech latach samotności Zośka zgodziła się pójść na randkę z Wiktorem. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 10 - streszczenie

Zośka uzna noc spędzoną z Wiktorem za symboliczne oczyszczenie. Mimo to nadal będzie próbowała rozwikłać zagadkę domu i przelewów do Giulii. Stella oraz Francesca zaczną martwić się o Marco po rozwodzie. Sam Marco zaoferuje Zośce pomoc i wpadnie na pomysł, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Nico mógłby wtedy poznać swoich polskich dziadków.

„Felicita” odcinek 10 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

10. odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje we wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym odcinku Zośka nadal będzie szukała odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości Kamila. Marco przedstawi jej też pomysł związany z Giulią i Nico.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych sekretach, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. W tej historii nie brakuje żałoby, trudnych tajemnic, skomplikowanego spadku i prób wybaczenia. Dwie rodziny z dwóch różnych światów muszą zmierzyć się z dwiema wersjami tej samej miłości. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Zośka i Giulia rozmawiają przy stoliku, w tle stoi Marco. O losach bohaterów serialu Felicita przeczytasz w Eska.
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