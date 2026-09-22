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W poprzednim odcinku Zośka coraz mocniej odczuwała skutki kłamstw Kamila. Przypadkowe spotkanie z dawnym przyjacielem dało jej chwilę wytchnienia od trudnej przeszłości. Giulia próbowała wesprzeć Davidego, który zmagał się z problemami rodzinnymi. Oliwia wyjaśniła nieporozumienie z Alką. Po czterech latach samotności Zośka zgodziła się pójść na randkę z Wiktorem. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 10 - streszczenie
Zośka uzna noc spędzoną z Wiktorem za symboliczne oczyszczenie. Mimo to nadal będzie próbowała rozwikłać zagadkę domu i przelewów do Giulii. Stella oraz Francesca zaczną martwić się o Marco po rozwodzie. Sam Marco zaoferuje Zośce pomoc i wpadnie na pomysł, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Nico mógłby wtedy poznać swoich polskich dziadków.
„Felicita” odcinek 10 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
10. odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje we wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym odcinku Zośka nadal będzie szukała odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości Kamila. Marco przedstawi jej też pomysł związany z Giulią i Nico.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych sekretach, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. W tej historii nie brakuje żałoby, trudnych tajemnic, skomplikowanego spadku i prób wybaczenia. Dwie rodziny z dwóch różnych światów muszą zmierzyć się z dwiema wersjami tej samej miłości. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello