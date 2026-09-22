W poprzednim odcinku Zośka coraz mocniej odczuwała skutki kłamstw Kamila. Przypadkowe spotkanie z dawnym przyjacielem dało jej chwilę wytchnienia od trudnej przeszłości. Giulia próbowała wesprzeć Davidego, który zmagał się z problemami rodzinnymi. Oliwia wyjaśniła nieporozumienie z Alką. Po czterech latach samotności Zośka zgodziła się pójść na randkę z Wiktorem. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 10 - streszczenie

Zośka uzna noc spędzoną z Wiktorem za symboliczne oczyszczenie. Mimo to nadal będzie próbowała rozwikłać zagadkę domu i przelewów do Giulii. Stella oraz Francesca zaczną martwić się o Marco po rozwodzie. Sam Marco zaoferuje Zośce pomoc i wpadnie na pomysł, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy. Nico mógłby wtedy poznać swoich polskich dziadków.

„Felicita” odcinek 10 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

10. odcinek „Felicity” TVP1 wyemituje we wtorek, 29 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym odcinku Zośka nadal będzie szukała odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości Kamila. Marco przedstawi jej też pomysł związany z Giulią i Nico.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych sekretach, miłości i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. W tej historii nie brakuje żałoby, trudnych tajemnic, skomplikowanego spadku i prób wybaczenia. Dwie rodziny z dwóch różnych światów muszą zmierzyć się z dwiema wersjami tej samej miłości. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello