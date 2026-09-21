W poprzednim odcinku Czarna podpowiedziała Aynur, jak zdobyć dowody na to, że Ezgi okłamała Sinana. Isil i Ezgi wiedziały już o podejrzeniach Aynur, więc zrobiły wszystko, by zatrzeć ślady. Semih zastawił pułapkę na Merta, przez co Poyraz zaczął podejrzewać go o nieuczciwość. Nazli wciąż zmagała się z problemami finansowymi. Tymczasem Isil zatrudniła nową opiekunkę, czym doprowadziła Aynur do rozpaczy. Co wydarzy się dalej?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Dziedzictwo” odcinek 1038 - streszczenie

Poyraz będzie przekonany, że to Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanowi udowodnić winę swojego pomocnika. Gdy prawda wyjdzie na jaw, okaże się jednak, że Mert tylko pomagał Nazli. Poyraz pożałuje wtedy, że zwątpił w uczciwość przyjaciela. Sahin dzięki nowym lekom będzie stopniowo odzyskiwał pamięć i częściowo przypomni sobie dzień wypadku. Te wspomnienia przerazą Cansel. Aynur odwiedzi też Sinana i uświadomi mu, że Ezgi go oszukiwała.

„Dziedzictwo” odcinek 1038 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1038. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności w serwisach nadawcy warto szukać w aktualnym programie telewizyjnym.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Głównymi bohaterami są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W historii nie brakuje oskarżeń, manipulacji, sekretów z przeszłości i trudnych wyborów między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są tu również codzienne sprawy bohaterów i ich poboczne relacje. Choć często ranią się przez brak zaufania, wszyscy szukają bezpieczeństwa i bliskości. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar