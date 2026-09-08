W poprzednim odcinku Martina napisała do Curra list, w którym wyznała mu miłość. Catalina zwierzyła się Simonie, że pocałowała Adriana. Virtudes dowiedziała się o zbiórce zorganizowanej przez służbę, która miała pomóc jej odzyskać syna. Rómulo ostrzegł Santosa, że jeśli nadal będzie wywoływał konflikty, może stracić pracę. Cruz usłyszała z kolei o bombardowaniach w okolicy, z której pisał Manuel, i zaczęła drżeć o życie syna. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 477 - streszczenie

Gregorio odkryje oszustwo związane ze śmiercią Píi. Vera wreszcie postawi się Santosowi i przestanie ulegać jego naciskom. W sanatorium wybuchnie bójka, po której Martina zostanie oskarżona o atak na Juanę. Ayala niespodziewanie oświadczy się Margaricie. Ricardo obieca Virtudes finansowe wsparcie, które może pomóc jej w walce o odzyskanie syna.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 477 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

477. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje we wtorek, 15 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacje o ewentualnych powtórkach można sprawdzić w aktualnym programie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jednak jej plany zemsty i śledztwo. W pałacu nie brakuje rodzinnych sekretów, romansów, konfliktów między arystokracją a służbą oraz walki o majątek i pozycję. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández