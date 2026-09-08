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W poprzednim odcinku Martina napisała do Curra list, w którym wyznała mu miłość. Catalina zwierzyła się Simonie, że pocałowała Adriana. Virtudes dowiedziała się o zbiórce zorganizowanej przez służbę, która miała pomóc jej odzyskać syna. Rómulo ostrzegł Santosa, że jeśli nadal będzie wywoływał konflikty, może stracić pracę. Cruz usłyszała z kolei o bombardowaniach w okolicy, z której pisał Manuel, i zaczęła drżeć o życie syna. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 477 - streszczenie
Gregorio odkryje oszustwo związane ze śmiercią Píi. Vera wreszcie postawi się Santosowi i przestanie ulegać jego naciskom. W sanatorium wybuchnie bójka, po której Martina zostanie oskarżona o atak na Juanę. Ayala niespodziewanie oświadczy się Margaricie. Ricardo obieca Virtudes finansowe wsparcie, które może pomóc jej w walce o odzyskanie syna.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 477 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
477. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje we wtorek, 15 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacje o ewentualnych powtórkach można sprawdzić w aktualnym programie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana zatrudnia się jako służąca w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jednak jej plany zemsty i śledztwo. W pałacu nie brakuje rodzinnych sekretów, romansów, konfliktów między arystokracją a służbą oraz walki o majątek i pozycję. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández