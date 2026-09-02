Spis treści
Podczas otwarcia Galerii Alday doszło do eksplozji. Zginęły dwie osoby, a wiele innych zostało rannych, w tym Liberto i Trini. Lucii życie uratował przystojny nieznajomy. Tuż przed tragedią dziewczyna dostrzegła na portrecie markizów de Valmez krzyżyk markizy, identyczny z tym, który otrzymała od matki. Galeria legła w gruzach, a Samuel był załamany. Tymczasem Servando za opłatą pożyczył elektryczny pas, który Rosina chciała wyrzucić, czym oburzył Susanę.
„Akacjowa 38” odcinek 953 - streszczenie
Liberto po urazie głowy opuści szpital, ale jego stan szybko się pogorszy. Zacznie mówić nieskładnie, a z ucha będzie sączyć mu się krew, dlatego znów trafi pod opiekę lekarzy. Trini ma ranę na ramieniu i przez dłuższy czas pozostanie pod obserwacją. Zrozpaczony don Ramon nie będzie mógł się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday jest w tak złym stanie, że nadaje się już tylko do rozbiórki. Samuel zbankrutuje i odrzuci pomoc prawną Felipe, choć Lucia zaproponuje mu pieniądze.
„Akacjowa 38” odcinek 953 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
953. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Po wyjściu ze szpitala stan Liberta niespodziewanie się pogorszy. Don Ramon będzie też bezradnie czekał na wieści o Trini.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i pragnienia. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela