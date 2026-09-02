Podczas otwarcia Galerii Alday doszło do eksplozji. Zginęły dwie osoby, a wiele innych zostało rannych, w tym Liberto i Trini. Lucii życie uratował przystojny nieznajomy. Tuż przed tragedią dziewczyna dostrzegła na portrecie markizów de Valmez krzyżyk markizy, identyczny z tym, który otrzymała od matki. Galeria legła w gruzach, a Samuel był załamany. Tymczasem Servando za opłatą pożyczył elektryczny pas, który Rosina chciała wyrzucić, czym oburzył Susanę.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 953 - streszczenie

Liberto po urazie głowy opuści szpital, ale jego stan szybko się pogorszy. Zacznie mówić nieskładnie, a z ucha będzie sączyć mu się krew, dlatego znów trafi pod opiekę lekarzy. Trini ma ranę na ramieniu i przez dłuższy czas pozostanie pod obserwacją. Zrozpaczony don Ramon nie będzie mógł się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday jest w tak złym stanie, że nadaje się już tylko do rozbiórki. Samuel zbankrutuje i odrzuci pomoc prawną Felipe, choć Lucia zaproponuje mu pieniądze.

„Akacjowa 38” odcinek 953 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

953. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. Po wyjściu ze szpitala stan Liberta niespodziewanie się pogorszy. Don Ramon będzie też bezradnie czekał na wieści o Trini.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. Każdy z nich skrywa własne sekrety i pragnienia. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela