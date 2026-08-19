W poprzednim odcinku "Panny młodej" nie brakowało zwrotów akcji. Hancer okazała Silie serce, przyjęła ją pod swój dach i dała jej poczucie bezpieczeństwa. Melih zobaczył w niej potencjał i zaczął namawiać ją, by wystartowała w wyborach na prezeskę fundacji. Beyza była pewna wygranej i spokojnie czekała na wyniki głosowania. Wyniki zaskoczyły wszystkich obecnych. Jak ta zmiana wpłynie na układ sił w rezydencji?

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"Panna młoda" odc. 182 - streszczenie

W 182. odcinku Sinem i Beyza ostro się pokłócą, a w powietrzu zawisną gorzkie słowa. Sila powoli zacznie łapać oddech i poczuje się swobodniej w domu Hancer i Meliha. Zmiany zajdą też w salonie fryzjerskim, bo jego właścicielka zdecyduje się sprzedać lokal Deryi. Największe napięcie pojawi się jednak między Hancer i Cihanem, kiedy on znów zacznie namawiać ją, by rzuciła pracę w fundacji. Cihan boi się konsekwencji jej zaangażowania, a rozmowa szybko zrobi się naprawdę trudna.

"Panna młoda" odc. 182 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" trzyma widzów w napięciu, więc wielu fanów już planuje popołudniowy seans. Kolejne perypetie Hancer i Cihana zobaczymy pod koniec sierpnia. Odcinek tradycyjnie pokaże TVP2. 182. odcinek zostanie wyemitowany 27 sierpnia 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada historię Hancer, która jako sierota szybko musiała dorosnąć i zaopiekować się chorym bratem. Na jej drodze staje Cihan, dziedzic bogatej rodziny, który pod presją matki godzi się na zaaranżowane małżeństwo. Choć na początku ich związek jest tylko układem, który ma pomóc bliskiej osobie, z czasem między nimi pojawia się prawdziwe uczucie. Serial pokazuje, jak trudno zawalczyć o miłość wśród intryg i rodzinnych zasad. W obsadzie są:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)