"Akacjowa 38", odc. 940, 941, 942, 943, 944 - streszczenie. Co wydarzy się 24-28 sierpnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 940. Poniedziałek 24.08.2026

Antonito duszą i ciałem poświęca się promocji swojego wynalazku. Jego ojciec martwi się, że syn zaniedbuje rodzinny interes. Celia wraca z Londynu. Przyjaciółki przekazują jej świeże i zaległe plotki. Pułkownik Valverde korzysta z pomocy profesjonalnego instruktora dla ociemniałych - don Javiera Abascala. Prokurator prosi Silvię, by zeznawała w procesie przeciwko mężczyźnie, który ją porwał. Flora chce zmusić El Peńę, by uczestniczył wraz z nią w konkursie zakochanych par.

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"Akacjowa 38" - odcinek 941. Wtorek 25.08.2026

Flora niecierpliwi się, bo El Pena nie prosi jej formalnie, żeby byli parą. Leonor radzi, by sama to zrobiła, ale Flora jest wierna tradycji. Lolita ma za złe Antonitowi, że zajęty przyjmowaniem gratulacji ignorował ją na przyjęciu w klubie. Pragnąc by Lolita mu wybaczyła, Antonito zaprasza ją na kolację przy świecach w La Deliciosie. Riera przedstawia plan wykradzenia Moisesa ze szpitala podczas przyjęcia z okazji jego chrztu.

"Akacjowa 38" - odcinek 942. Środa 26.08.2026

Blanca powstrzymuje Diega przed zabiciem Samuela. Odbywają się chrzciny Moisesa. Riera oświadcza się Carmen i zostaje przyjęty. Abascal wykrada z komody w salonie don Artura klucz do mieszkania don Felipe. Zamienia też flakon z jego kroplami do oczu. Akacjowa świętuje wieczór panieński dońii Silvii i kawalerski don Artura. Antońito jest rozchwytywany przez dziennikarzy i zaniedbuje obowiązki w firmie ojca oraz Lolitę.

"Akacjowa 38" - odcinek 943. Czwartek 27.08.2026

Gdy po chrzcinach Moisesa Riera próbuje wykraść go ze szpitala, zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi z komisariatu wiadomość, że Blasco, porywacz dońii Silvii, utopił się w trakcie ucieczki z więzienia. Tymczasem Blasco żyje i Abascal przekazuje mu klucz do mieszkania don Felipe. W trakcie przyjęcia na cześć Antońita wpadają złodzieje i kradną nagrodzony projekt jego wynalazku. Na szczęście jest opatentowany.

"Akacjowa 38" - odcinek 944. Piątek 28.08.2026

W pokoju hotelowym Carmen i Diego znajdują zabitego Rierę. Lokatorzy kamienicy przy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen i zakończonej rozstaniem kłótni Blanki i Diega. Susana jest oburzona ich ostentacyjnym, publicznym zachowaniem. Amerykanin, mister Welles, oferuje Antonitowi za wynalazek prawdziwą fortunę. Niestety, plany wynalazku oraz patent są już w rękach złodziei. Lolita namawia narzeczonego, by nie poddawał się bez walki.