W poprzednich wydarzeniach w "Pannie młodej" doszło do ostrej konfrontacji. Melih pokazał Cihanowi akt ślubu z Hancer, co wywołało u niego furię. W złości chciał nawet zburzyć stary dom, który kojarzy mu się z trudną przeszłością. O małżeństwie szybko dowiedział się też Cemil, bo Ertugrul przekazał mu tę wiadomość, a plotka błyskawicznie poszła dalej. Sinem miała wyrzuty sumienia, bo zaufała Melihowi i poczuła się przez niego perfidnie oszukana. W rezydencji zrobiło się duszno, a stare urazy wróciły ze zdwojoną siłą. Jakie będą skutki tych wydarzeń?

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"Panna młoda" odc. 172 - streszczenie

W 172. odcinku Yonca zdradza Deryi swoją tajemnicę. Przyznaje, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi, choć ukrywa to przed resztą. W tym czasie Melih i Hancer przyjmują wyzwanie Cihana i niespodziewanie zjawiają się na kolacji w rezydencji. Na dodatek Tayyar mówi Deryi, że dziecko Yoncy trafiło pod opiekę rodziny Develioglu.

"Panna młoda" odc. 172 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, warto zapisać tę datę. 172. odcinek "Panny młodej" TVP2 pokaże w sobotę 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, młodej i silnej kobiecie, która chce uratować chorego brata i dlatego trafia do bogatej rodziny Develioglu. Małżeństwo z Cihanem miało być tylko układem, ale z czasem między nimi pojawia się prawdziwe uczucie. Bohaterowie muszą mierzyć się z tradycją, intrygami matki Cihana i cieniem przeszłości jego byłej żony. Serial chwalony jest za wciągającą fabułę i wyraziste role. W obsadzie są m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)