Spis treści
W poprzednich wydarzeniach w "Pannie młodej" doszło do ostrej konfrontacji. Melih pokazał Cihanowi akt ślubu z Hancer, co wywołało u niego furię. W złości chciał nawet zburzyć stary dom, który kojarzy mu się z trudną przeszłością. O małżeństwie szybko dowiedział się też Cemil, bo Ertugrul przekazał mu tę wiadomość, a plotka błyskawicznie poszła dalej. Sinem miała wyrzuty sumienia, bo zaufała Melihowi i poczuła się przez niego perfidnie oszukana. W rezydencji zrobiło się duszno, a stare urazy wróciły ze zdwojoną siłą. Jakie będą skutki tych wydarzeń?
"Panna młoda" odc. 172 - streszczenie
W 172. odcinku Yonca zdradza Deryi swoją tajemnicę. Przyznaje, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi, choć ukrywa to przed resztą. W tym czasie Melih i Hancer przyjmują wyzwanie Cihana i niespodziewanie zjawiają się na kolacji w rezydencji. Na dodatek Tayyar mówi Deryi, że dziecko Yoncy trafiło pod opiekę rodziny Develioglu.
"Panna młoda" odc. 172 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, warto zapisać tę datę. 172. odcinek "Panny młodej" TVP2 pokaże w sobotę 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, młodej i silnej kobiecie, która chce uratować chorego brata i dlatego trafia do bogatej rodziny Develioglu. Małżeństwo z Cihanem miało być tylko układem, ale z czasem między nimi pojawia się prawdziwe uczucie. Bohaterowie muszą mierzyć się z tradycją, intrygami matki Cihana i cieniem przeszłości jego byłej żony. Serial chwalony jest za wciągającą fabułę i wyraziste role. W obsadzie są m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)