"Panna młoda": streszczenie odcinka 172

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-07 10:40

W 172. odcinku "Panny młodej" emocje znów sięgną zenitu. Cihan chce postawić sprawy jasno z tymi, którzy ostatnio mocno namieszali. A w rodzinie Develioglu zrobi się jeszcze trudniej, gdy zaczynają wypływać informacje o opiece nad najmłodszym członkiem rodu.

W poprzednich wydarzeniach w "Pannie młodej" doszło do ostrej konfrontacji. Melih pokazał Cihanowi akt ślubu z Hancer, co wywołało u niego furię. W złości chciał nawet zburzyć stary dom, który kojarzy mu się z trudną przeszłością. O małżeństwie szybko dowiedział się też Cemil, bo Ertugrul przekazał mu tę wiadomość, a plotka błyskawicznie poszła dalej. Sinem miała wyrzuty sumienia, bo zaufała Melihowi i poczuła się przez niego perfidnie oszukana. W rezydencji zrobiło się duszno, a stare urazy wróciły ze zdwojoną siłą. Jakie będą skutki tych wydarzeń?

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"Panna młoda" odc. 172 - streszczenie

W 172. odcinku Yonca zdradza Deryi swoją tajemnicę. Przyznaje, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi, choć ukrywa to przed resztą. W tym czasie Melih i Hancer przyjmują wyzwanie Cihana i niespodziewanie zjawiają się na kolacji w rezydencji. Na dodatek Tayyar mówi Deryi, że dziecko Yoncy trafiło pod opiekę rodziny Develioglu.

"Panna młoda" odc. 172 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, warto zapisać tę datę. 172. odcinek "Panny młodej" TVP2 pokaże w sobotę 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:15.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, młodej i silnej kobiecie, która chce uratować chorego brata i dlatego trafia do bogatej rodziny Develioglu. Małżeństwo z Cihanem miało być tylko układem, ale z czasem między nimi pojawia się prawdziwe uczucie. Bohaterowie muszą mierzyć się z tradycją, intrygami matki Cihana i cieniem przeszłości jego byłej żony. Serial chwalony jest za wciągającą fabułę i wyraziste role. W obsadzie są m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Hancer w szarym płaszczu patrzy w bok z niepokojem. O losach bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda