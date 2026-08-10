Nowe zasady w "Hotelu Paradise 13". Wprowadzą tajemnicze karty gry - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13. Rajskie Tableau zmieni bieg wydarzeń

Najnowsza edycja reality show wprowadza poważne modyfikacje w mechanice gry. Uczestnicy będą musieli liczyć się nie tylko ze strategią i relacjami podczas eliminacji. Twórcy zaprezentowali Rajskie Tableau, czyli specjalną tablicę, na której znajdzie się trzynaście kart. Każda z nich to wielka niewiadoma, mogąca zapewnić przywileje, wpłynąć na zasady albo zrujnować szyki zawodników. Zawartość kart pozostanie tajemnicą aż do momentu ich odsłonięcia podczas specjalnych ceremonii. Najwięcej emocji wzbudza karta z numerem trzynaście, która ma odegrać kluczową, najbardziej zagadkową rolę w całej rozgrywce.

Klaudia El Dursi i Edyta Zając poprowadzą "Hotel Paradise 13"

Widzów czeka również niespodzianka w kwestii gospodarzy formatu. Początkowe odcinki poprowadzi niezastąpiona Klaudia El Dursi, która jest twarzą programu od lat. Z czasem jednak jej obowiązki przejmie Edyta Zając, doskonale znana fanom z poprzedniej, 12. odsłony reality show. To bezprecedensowa sytuacja w historii polskiej edycji, by w jednym sezonie pojawiły się dwie prowadzące. Obie będą wspierać mieszkańców w momentach, gdy jedna zła decyzja może kosztować ich pozostanie w willi.

Sprawdzone formaty wracają do 13. edycji "Hotelu Paradise"

Mimo wprowadzonych innowacji, fani mogą liczyć na obecność stałych, lubianych elementów. Na ekranie znowu zagoszczą Rajskie Rozdania czy słynna Pandora. Twórcy nie zrezygnowali też z decydujących o przetrwaniu pojedynków. Powraca Rajska Wyrocznia, pozwalająca uczestnikom na konfrontację z plotkami i niedomówieniami, co z pewnością wpłynie na dynamikę grupy. Z zapowiedzi wynika, że 13. sezon będzie obfitował w rekordową ilość randek, wyzwań i niespodziewanych obrotów spraw. Mieszkańcy będą mieli mnóstwo okazji, by sprawdzić lojalność partnerów i walczyć o swoje miejsce w raju.

200 tysięcy do wygrania w nowym sezonie "Hotelu Paradise"

Główna wygrana pozostaje bez zmian – na parę, która dotrze do końca i przejdzie Ścieżkę Lojalności, czeka okrągłe 200 tysięcy złotych. Jednak to nie wszystko. W trakcie trwania programu uczestnicy otrzymają szansę na zdobycie dodatkowych nagród pieniężnych. To niewątpliwie wprowadzi dodatkowy element ryzyka i pokusy, który może zaważyć na strategiach i sojuszach. Finanse zawsze odgrywały istotną rolę w formacie, a tym razem okazji do zasilenia portfela będzie zauważalnie więcej.

Premiera "Hotelu Paradise 13" na antenach TVN i TVN7

Fani formatu nie muszą długo czekać na start nowej serii. Wielkie otwarcie zaplanowano na weekend 29 i 30 sierpnia o godzinie 20:55. Co ciekawe, pierwsze dwa odcinki zadebiutują równocześnie na głównym kanale TVN oraz w TVN7. Po tym wyjątkowym debiucie, emisja wróci do standardowego cyklu. Kolejne epizody będą pokazywane od poniedziałku do czwartku o 20:00 na antenie Siódemki. Oczywiście, najnowsze perypetie uczestników będzie można również śledzić na platformach streamingowych.